Zwischen EU und Russland: Republik Moldau wählt neues Staatsoberhaupt

In der krisengeschüttelten Republik Moldau ist am Sonntag ein neuer Präsident gewählt worden. Als Favorit galt Amtsinhaber Igor Dodon, der für einen russlandfreundlichen Kurs steht. Aussichtsreichste Herausforderin ist die prowestliche Ex-Ministerpräsidentin Maia Sandu. Beide waren bereits vor vier Jahren gegeneinander angetreten. Mit ersten Ergebnissen wurde in der Nacht zum Montag gerechnet. Sollte keiner die erforderliche Mehrheit erhalten, kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl.