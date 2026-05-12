Von Nicolas Saurenz

Vor knapp einem Monat erklärte Donald Trump den Krieg im Iran bereits zum wiederholten Mal für beendet. Die Aktienmärkte feierten diese Ankündigung. Seitdem hat sich in der Straße von Hormuz jedoch nichts zum Besseren verändert. Der Schiffsverkehr ist stark eingeschränkt.

Die USA sitzen in der Zwickmühle. Washington kann Teheran militärisch weiter unter Druck setzen, riskiert damit aber neue Angriffe auf Energieanlagen in der Golfregion. Gleichzeitig wenden sich Partner in den Golfstaaten ab, während Israel den Druck weiter erhöht.

Die USA könnten einem „Deal“ zustimmen, müssten dem Iran damit faktisch aber eine stärkere Rolle in der Straße von Hormuz zugestehen. Für Falken wie Robert Kagan wäre ein solcher Deal mehr als Diplomatie: Er stünde für den Rückzug der USA aus der Rolle des ordnenden Sicherheitsgaranten am Golf.

Die Märkte handeln vorerst entlang der kurzfristigen Nachrichtenlage: Ein Friedenssignal aus Washington reicht für Entspannung bei Brent und WTI, neue militärische Aktivität nahe der Straße von Hormuz genügt für den nächsten Preissprung. Nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erneut nicht zu einer belastbaren Einigung führten, zogen die Ölpreise zu Wochenbeginn wieder deutlich an.

Selbst ein Abkommen wäre kein Freifahrtschein für billiges Öl. Tanker meiden die Region, Versicherungsprämien steigen, Exportanlagen sind beschädigt, Fördermengen wurden gedrosselt.