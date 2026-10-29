Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und neue Technologien verändern die Weltwirtschaft. Das betrifft Schweizer Anleger: Viele börsenkotierte Unternehmen erzielen einen grossen Teil ihres Umsatzes im Ausland.

2025 exportierte die Schweiz gemäss Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG Waren im Wert von rund 287 Milliarden Franken (konjunkturelles Total). Mehr als die Hälfte entfiel auf chemische und pharmazeutische Produkte. Politische Entscheidungen im Ausland beeinflussen damit auch Schweizer Unternehmen.

Vier Entwicklungen zeigen, welche Chancen und Risiken Anleger im Blick behalten sollten.

1. Künstliche Intelligenz und die Abhängigkeit von Taiwan

Künstliche Intelligenz treibt Investitionen in Rechenzentren, Halbleiter und digitale Infrastruktur an. Doch die Herstellung modernster Hochleistungschips ist stark auf wenige Unternehmen konzentriert. Eine Schlüsselrolle spielt der taiwanische Hersteller TSMC.

Spannungen zwischen China und Taiwan sowie Exportbeschränkungen für Chips verdeutlichen die Risiken. Auch Strombedarf und hohe Investitionskosten können das Wachstum bremsen.

Für Schweizer Anleger lohnt sich daher ein Blick über die grossen US-Technologiekonzerne hinaus. Auch Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Elektrotechnik, Automation oder Präzisionsfertigung könnten indirekt von den Investitionen in die digitale Infrastruktur profitieren. Gleichzeitig eröffnet der produktive Einsatz von KI vielen Unternehmen die Möglichkeit, Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten zu senken.

Entscheidend wird jedoch sein, ob die hohen Erwartungen an die Technologie langfristig auch durch entsprechende Gewinnsteigerungen gerechtfertigt werden. Gerade bei stark gestiegenen Technologiewerten können Enttäuschungen zu erheblichen Kurskorrekturen führen.