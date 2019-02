Einnahmen erhöhen: Doppelverdienen lohnt sich langfristig Jobwechsel Die einfachste Variante, mehr Geld zu verdienen, ist es, eine neue Arbeit anzunehmen. Innerhalb eines Unternehmens ist es meist nicht möglich, in absehbarer Zeit deutliche Lohnfortschritte zu erzielen. Doch viele fürchten sich vor neuen Herausforderungen und ziehen vermeintliche Sicherheit vor. Sicherheit hat immer hohe Opportunitätskosten. Und wer zu lange dieselbe Arbeit verrichtet, ist kaum mehr vermittelbar. Doppelverdiener Bei der Familiengründung und Heirat stellt sich für Paare die Frage, ob wirklich beide weiterarbeiten sollen. Wegen Steuerprogression und Krippe sieht es teilweise so aus, als würde sich das nicht lohnen. Vergessen wird dabei, dass verheiratete Doppelverdiener anwartschaftliche Rentenleistungen erzielen und sich gegenseitig gegen viele Eventualitäten absichern. Konkubinatspaare müss(t)en die Versicherungen privat abschliessen. Was sich vielleicht kurzfristig nicht lohnt, kann langfristig also sehr viel wert sein. Und wer längere Zeit nicht berufstätig ist, kann meist nicht mehr in den erlernten Beruf zurückkehren oder nur zu schlechtem Lohn. Weiterbildung Heute ein Muss – überall.