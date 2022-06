Die Parameter für die Finanzierung eines Hauses oder einer Wohnung verschieben sich. Zunächst: Die Inflation steigt, in den USA und in Europa liegt sie bei über 8 Prozent, in der Schweiz wurden zuletzt 2,9 Prozent gemessen. Die Renditen von Bundesobligationen stehen bei 0,9 Prozent so hoch wie zuletzt 2014 - dazwischen notierten sie hauptsächlich im Minusbereich.

Die Leitzinsen steigen in den USA und wohl bald auch in der Eurozone. Und dass die Schweizerische Nationalbank im Gefolge der Europäischen Zentralbank den Zins noch dieses Jahr anhebt, ist nicht mehr unwahrscheinlich.

All diese Faktoren beeinflussen die Hypothekarzinsen. Im Gesamten betrachtet liegen die Zinsen für zehnjährige Festhypotheken, das immer noch am stärksten nachfragte Finanzierungsmodell für Wohneigentum in der Schweiz, seit Anfang Juni über 2 Prozent. Vor weniger als einem Jahr war es die Hälfte. Im August 2021 lag der Schnitt, den die Vergleichsplattform Hypotheke.ch aus Zehntausenden von Daten errechnen lässt, noch knapp unter 1 Prozent.

Die offiziell auf Internetseiten der Anbieter aufgeführten Zinsen für zehnjährige Festhypotheken beginnen derzeit 2,024 Prozent bei Hypoklick, dem Online-Angebot der Regionalbank BSU im Kanton Zürich. Unter den zehn günstigsten Anbietern finden sich aktuell sechs Pensionskassen, womit sich ein seit Jahren beobachteter Trend einmal mehr bestätigt: Vorsorgeeinrichtungen bieten tendenziell oft günstigere Zinsen an.

Top Ten bei den offiziellen Zinsen für 10-jährige Festhypotheken

hypoclick 2,024 Prozent e-Hypo 2,050 Prozent Pensionskasse Post 2,050 Prozent PVK Personalvorsorgekasse der Stadt Bern 2,070 Prozent Luzerner Pensionskasse 2,090 Prozent Vaudoise Versicherungen 2,130 Prozent APK Aargauische Pensionskasse 2,150 Prozent Pensionskasse Stadt Luzern 2,150 Prozent Bank EKI 2,200 Prozent CPCN (Pensionkasse Kanton Neuenburg) 2,210 Prozent

Daten für Tabellen: Hypotheke.ch

Der Abstand zu grösseren Anbietern ist beträchtlich (siehe Tabelle weiter unten). Raiffeisen etwa, einer der grössten Wohnkreditgeber der Schweiz, schreibt 10-Jahres-Fixhypotheken für 2,820 Prozent aus. Die Differenz zwischen günstigsten und teuersten Anbietern beträgt rund 0,8 Prozentpunkte, was bei einer Hypothek über 800'000 Franken einen jährlichen Mehrbetrag von 6400 Franken ausmacht.

Doch der Konkurrenzdruck von Pensionskassen und Versicherern gegenüber hypothekenfinanzierenden Banken hat im Vergleich zum Vorjahr abgenommen, wie Adrian Wenger sagt. Er ist Berater beim VZ Vermögenszentrum. Damit sei auch der Preisdruck ginger. "Messbar ist dies aber nicht, weil ja niemand seine 'effektiven' Preise veröffentlicht", so Wenger.

«Unter 2 Prozent immer noch möglich»

Denn bei den publizierten Zinsen handelt es sich um so genannte Schaufensterpreise. Ein Hypothekarzins ist immer Verhandlungssache zwischen Kundin oder Kunde und Kreditfinanzierer. Seine Festlegung hängt ab von der Bonität der Hauskäufer, deren Eigenkapitalanteil, der Grösse der Hypothek sowie allenfalls auch der Frage, ob Finanzdienstleistungen aller Art vom Anbieter im Paket bezogen werden.

Ganz sakrosankt ist die "2-Prozent-Linie" bei zehnjährigen Hypotheken nicht. Gabriela Seiler, Head of Credit Consulting bei der Hypothekenplattform Property Captain, sagt: "Je nach Volumen und Bonität des Kunden sind Abschlüsse auf zehn Jahre unter 2 Prozent sicherlich immer noch möglich". Aufgrund der täglichen Schwankungen am Kapitalmarkt seien die Preise manchmal auch tagesabhängig.

Offizielle Zinsen weitere Anbieter für 10-jährige Festhypotheken (Auswahl)

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA 2,210 Prozent Pensionskasse Bühler 2,250 Prozent Baloise online Hypothek 2,330 Prozent Homegate 2,338 Prozent hypomat 2,350 Prozent BVK 2,360 Prozent Zürich Versicherung 2,370 Prozent Generali Versicherung 2,400 Prozent Hypothekarbank Lenzburg 2,440 Prozent Liberty Anlagestiftung 2,450 Prozent Pensionskasse SBB 2,490 Prozent Bank BSU Genossenschaft 2,530 Prozent sgpk St, Galler Pensionskasse 2,550 Prozent Baloise Bank Soba 2,580 Prozent Migros Bank 2,610 Prozent Bank Cler 2,620 Prozent Zürcher Kantonalbank 2,720 Prozent Valiant Bank 2,730 Prozent Postfinance 2,750 Prozent Credit Suisse 2,790 Prozent Raiffeisen 2,820 Prozent

Deutlich günstiger sind immer noch Saron-Hypotheken. Bei schätzungsweise 20 bis 25 Prozent der Wohnfinanzierungen wird diese Form gewählt, wobei eine Online-Umfrage zeigt hat, dass Leserinnen und Leser von cash.ch der Saron-Hypothek deutlich stärker zugeneigt sind.