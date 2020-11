Die Kolumne "Gopfried Stutz" erschien zuerst im

Sylvia Locher, die Präsidentin von Pro Single Schweiz, schreibt mir, die Gewerkschaft sei nicht in der Lage, das Verhältnis von Beitragszahlung und Leistungsbezug in der AHV zu verstehen. "Könnten Sie mir helfen, diesen Fakt zu transportieren?"

Das mache ich gerne. Am Telefon erklärt sie mir, viele Frauen erhielten deshalb eine tiefere Rente als Männer, weil sie auch weniger einzahlten. Männer würden insgesamt mehr einzahlen als Frauen, und Frauen würden insgesamt mehr Rente erhalten als Männer. Das müsse man doch auch einmal zur Kenntnis nehmen.