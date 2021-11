Viele Länder haben den Klimawandel mittlerweile zur obersten Priorität erklärt. Allein an der diesjährigen Klimakonferenz im schottischen Glasgow haben Vertreter von rund 200 Staaten gemeinsam nach einem Weg aus der Klimakrise gesucht. Zum einen haben sich mindestens 40 Länder dem sogenannten «Coal-to-Clean-Statement» angeschlossen. Dieses sieht den faktischen Ausstieg aus der öffentlichen Finanzierung der Kohlestromerzeugung vor.

Zum anderen haben sich 25 Länder verpflichtet, bis Ende 2022 keine finanzielle Mittel für fossile Energien mehr bereitzustellen. Ausserdem haben sich über 100 Ländern bereit erklärt, ihre Methan-Emissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent zu reduzieren.

Umweltfreundlichere Infrastruktur und grünere Wirtschaft

Vor allem Wirtschaftssektoren wie Stromerzeugung, Gebäudeinfrastruktur, Transport und Schwerindustrie gehören zu den grössten Emittenten von Treibhausgasen (u.a. CO2) und haben somit einen wesentlichen Einfluss auf die menschengemachte, globale Erderwärmung.

Erste Länder investieren deshalb in eine umweltfreundlichere Infrastruktur und grünere Wirtschaft durch eine sogenannte Dekarbonisierung. So haben zum Beispiel die USA mit dem «American Jobs Plan» und die Europäische Union mit dem «European Green Deal» bereits erste Strategien und Pläne lanciert. Im Zentrum stehen unter anderem:

der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen durch erneuerbare Energien und Energiespeichermöglichkeiten (Dekarbonisierung der Stromerzeugung)

die Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden (Dekarbonisierung der Gebäudeinfrastruktur)

die Förderung umweltfreundlicher Arten der Fortbewegung (Dekarbonisierung des Transportsektors)

die Wasserinfrastruktur

die Gesundheitsinfrastruktur sowie Forschung & Entwicklung

der Aufbau lokaler Wertschöpfungsketten (insbesondere im Halbleiter-Bereich)

die Entwicklung innovativer Technologien zur Kohlenstoffabscheidung (Dekarbonisierung der Schwerindustrie)



Um die menschengemachte Erwärmung zu stoppen, werden Investitionen in saubere Technologien und grünere Infrastrukturen unvermeidbar. Mit dem ZKB Tracker-Zertifikat «Green Infrastructure & Clean Technology» investieren Anlegerinnen und Anleger in Unternehmen, die Produkte sowie Dienstleistungen anbieten, welche einen Beitrag zur Dekarbonisierung von Infrastruktur und Wirtschaft leisten.

Die darin enthaltenen Aktien sind potenzielle Profiteure politischer Ambitionen wie dem oben erwähnten «European Green Deal» oder dem «American Jobs Plan». Zudem bietet das Zertifikat mit über 40 selektionierten Titeln eine breite Diversifikation. Alles zum Produkt der Zürcher Kantonalbank finden Sie hier .

