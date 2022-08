Wasserstoff als Alternative zu Gas

Rekordhohe Preise für Erdöl und Gas sowie die Abhängigkeit von Russland: Im Zuge des Ukraine-Krieg sucht Europa verzweifelt nach Alternativen. Eine mögliche Lösung ist Wasserstoff.

Bereits vor dem Krieg wurde dem grünen Wasserstoff eine zentrale Bedeutung im Rahmen der europäischen Energiewende zugeordnet. Aus diesem Grund hat zum Beispiel Deutschland im letzten Jahr eine Vereinbarung mit den Vereinigten Arabischen Emirate geschlossen, um einen konkreten Beitrag zur Sicherstellung der zukünftigen deutschen Energieversorgung mit klimafreundlichem Wasserstoff leisten zu können.

Herstellung von Wasserstoff

Beim Wasserstoff spaltet eine Elektrolyse Wasser in Sauerstoff. Wird die Elektrolyse durch erneuerbare Energie erzeugt, spricht man vom grünen bzw. nachhaltigen Wasserstoff. Das Gas lässt sich in verschiedenen Formen speichern. Dadurch ist es möglich, mit grünem Wasserstoff eine sogenannte Dunkelflaute (wenig Wind oder lange Dunkelheit) zu überbrücken.

Insbesondere CO2-intensive Industrien wie Stahl, Chemie oder Zement können grünen Wasserstoff als Ersatz für Erdgas oder Kohle einsetzen und so einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Aber auch in der Automobilindustrie dürfte grüner Wasserstoff in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. So wird unter anderem erwartet, dass die Produktion von Wasserstoff-Lastwagen mittelfristig kommerzialisiert werden kann.

ZKB Tracker-Zertifikat "Wasserstoff Basket"

Entsprechend bietet das Thema Anlegerinnen und Anleger spannende Investitionsmöglichkeiten. Das Tracker-Zertifikat «Wasserstoff Basket» der Zürcher Kantonalbank vereinigt 27 durch das ZKB Asset Management selektierte Aktien, welche von der zunehmenden Nachfrage nach Wasserstoff und den dazugehörigen Entwicklungen profitieren. Zu den Large Caps zählen unter anderem Toyota, Linde, Air Liquide, Iberdrola sowie Air Products & Chemicals Inc.

Titel Gewicht Bloomberg Ticker Toyota Motor 4.11% 7203 JP Iberdrola 4.11% IBE SM Enel 4.11% ENEL IM Cummins 4.11% CMI UN Daimler Truck Holding Ag 4.11% DTG GY Plug Power 4.11% PLUG UN Mitsubishi Gas Chemical 4.11% 4182 JP Ballard Power Systems 4.11% BLDP CT Doosan Fuel Cell Co 4.11% 336260 KP Linde 2.74% LIN GY Air Liquide 2.74% AI FP Air Products & Chemicals 2.74% APD UN Orsted 2.74% ORSTED DC Hyundai Motor 2.74% 005380 KS CF Industries Holdings 2.74% CF UN Snam 2.74% SRG IM Wabtec 2.74% WAB UN Siemens Energy 2.74% ENR GY Yara International 2.74% YAR NO Alstom 2.74% ALO FP Chart Industries 2.74% GTLS UN Enagas 2.74% ENG SM Faurecia 2.74% EO FP Stadler Rail 2.74% SRAIL SW Plastic Omnium 2.74% POM FP Nikola 2.74% NKLA UN NEL Asa 2.74% NEL NO CIMC Enric 2.74% 3899 HK Burckhardt Compression 2.74% BCHN SW ITM Power 2.74% ITM LN NFI Group 2.74% NFI CT Hexagon Purus 2.74% HPUR NO

Rechtliche Hinweise:

Strukturierte Produkte sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und unterstehen keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen ferner ein Emittentenrisiko.

Dieses Dokument dient Werbezwecken. Dieses Dokument richtet sich an Investoren mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Sie bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. Dieses Dokument ist weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages noch eine Einladung zur Offertstellung für Produkte und Dienstleistungen. Es stellt kein Angebot und keine Empfehlung für den Erwerb, das Halten oder den Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Der Empfänger sollte die Informationen vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen überprüfen. Für die Einschätzung juristischer, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird dem Empfänger empfohlen, sich durch Fachpersonen beraten zu lassen. Dieses Dokument stellt weder ein (Basis-)Prospekt noch endgültige Bedingungen oder ein Basisinformationsblatt dar. Der Basisprospekt, die endgültigen Bedingungen sowie ein allfälliges Basisinformationsblatt sind bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über www.zkb.ch/finanzinformationen kostenlos erhältlich. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Mit Ihrem Anruf stimmen Sie stillschweigend der Aufzeichnung zu.