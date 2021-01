Auf diese Schweizer Aktien sollten Anleger im Jahr 2021 setzen

Die Impfungen gegen das Coronavirus sind in vielen Ländern in vollem Gang. Erste Staaten haben damit bereits Ende des letzten Jahres begonnen. Nun ist Licht am Ende des Tunnels erkennbar, wie Christoph Schenk, Anlagechef der Zürcher Kantonalbank (ZKB), in seinem monatlichen "Investment View" schreibt. Denn dadurch werde eine schrittweise Rückkehr zu einem weitgehend normalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben ermöglicht.

Die wirtschaftliche Erholung wird in diesem Jahr fast sicher einsetzen. Die Weltbank traut der Wirtschaft weltweit 2021 ein Wachstum von 4 Prozent zu. Dies, nachdem die globale Konjunktur im Corona-Jahr 2020 um 4,3 Prozent abgestürzt war. Auch die stark exportlastige Schweizer Wirtschaft wird von diesem Aufschwung profitieren.

Zu erwarten sind dabei auch positive Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Klar: Die Börsen haben nach dem Absturz im Frühjahr schon mächtig aufgeholt und schon viel vom konjunkturellen Optimismus eingepreist. Auch der Schweizer Leitindex Swiss Market Index hat das letzte Jahr schlussendlich noch mit einem leichten Plus von 1,24 Prozent beendet.

Nach wie vor attraktive Anlagemöglichkeiten

Trotz der Aufholjagd bietet der Schweizer Aktienmarkt nach wie vor attraktive Anlagemöglichkeiten. Denn viele Schweizer Aktien haben ihre «Corona-Delle» noch nicht aufgeholt. Andere Titel, die sich in den letzten Monaten bereits gut entwickelt haben, können vom erwarteten Wirtschaftsaufschwung weiter profitieren.

Vor diesem Hintergrund hat die Zürcher Kantonalbank ein Tracker-Zertifikat mit einem Aktienbasket "Jahresfavoriten 2021" erstellt. Der Basket enthält zehn vielversprechende Schweizer Aktien des Researchs der ZKB, die zum Zeitpunkt der Emission des Baskets alle mit "Übergewichten" eingestuft wurden (siehe Details weiter unten).

Von den zehn Aktien "Jahresfavoriten 2021" sollen hier drei etwas im Detail vorgestellt werden:

1) Helvetia

Bei Helvetia liegt noch einiges an Aufholpotenzial drin. Der Aktienkurs des Versicherers liegt derzeit noch immer rund 30 Prozent unter dem Niveau, das er unmittelbar vor dem Corona-Absturz im Frühling des letztes Jahres erreicht hatte. Helvetia ist breit aufgestellt in der Schweiz, Italien, Deutschland, Österreich und Spanien, wo im letzten Jahr eine grössere Übernahme getätigt wurde. Helvetia ist finanziell kerngesund, zudem ist das Unternehmen ein guter Dividendenzahler.

Aktienkurs von Helvetia im Jahr 2020 (Quelle: cash.ch).

2) Ascom

Klar: Der Aktienkurs von Ascom hat seit dem Corona-Absturz mit einem Plus von rund zwei Dritteln deutlich zugelegt und liegt nun klar über dem Niveau vom Frühjahr 2020. Allerdings liegt die Notierung noch immer zur Hälfte unter den fast 26 Franken pro Aktie, die Anfang 2018 erreicht wurde. Die Restrukturierung des Traditionsunternehmens, das sich mittlerweile auf Spitalkommunikation spezialisiert hat, zeigt Früchte. Ascom wird zudem als Profiteur von der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens gesehen.

Aktienkurs von Ascom seit Anfang 2018 (Quelle: cash.ch)

3) SGS

Die Aktie des Genfer Warenprüfkonzerns SGS beendete das Börsenjahr 2020 mit einem kleinen Plus auf Platz 10 der SMI-Jahresliste – also genau in der Mitte des 20 Mitglieder grossen Leitindex. SGS wird vom Wirtschaftsaufschwung zweifellos profitieren. Gleichzeitig will das Unternehmen die Kostenbasis weiter senken, was zu einer Hebelung des Gewinns führen dürfte. Obendrauf gibt es eine ordentliche Dividende.

Aktienkurs von SGS im Jahr 2020 (Quelle: cash.ch).

Das Tracker-Zertifikat der Zürcher Kantonalbank auf dem ZKB-Aktienbasket "Jahresfavoriten 2021" besteht aus zwei kleinkapitalisierten Schweizer Aktien (so genannte "Small Caps"), drei mittelkapitalisierten ("Mid Caps") und fünf grosskapitalisierten Schweizer Aktien ("Large Caps").

Die Chancen für eine starke Erholung der Wirtschaft und entsprechenden Auswirkungen auf die Aktienkurse tehen also gut. Investoren mit einem Anlagehorizont von rund einem Jahr könnten mit einer interessanten Rendite belohnt werden. Nachfolgend die Produktedetails zum Tracker-Zertifikat "Jahresfavoriten 2021" Schweizer Aktien der Zürcher Kantonalbank:

Produktdetails ZKB Tracker Zertifikat

Valor / ISIN: 56 679 187 / CH0566791874 Emittentin: ZKB Zürich (AAA) Laufzeit: 1 Jahr Währung: CHF Basiswert: einen ZKB Aktienbasket 'Jahresfavoriten 2021' Sekundärmarkt: wird durch die ZKB sichergestellt Jährliche Gebühr: 0.75% p.a.

