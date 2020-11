Wann kehrt unsere Welt zurück zur Normalität? Bald! Und Sie können sich jetzt in Stellung bringen.

Die zweite Pandemiewelle in Europa verunsichert mit ihrer Heftigkeit und ihrem Ausmass einen ganzen Kontinent – und damit auch die Vielzahl der Anleger. Hoffnungsvoll stimmt, dass viele Unternehmen der ausserordentlichen Situation erstaunlich gut gewachsen waren, wie die Zahlen des zweiten Quartals zeigten. Dennoch: Viele Anleger stimmen sich auf einen harten Winter ein, Medizinexperten erläutern uns, weshalb die jüngsten Hoffnungen auf einen baldigen Beginn von Impfkampagnen noch platzen könnten und Branchenverbände wie die IATA erwarten erst 2023 eine Erholung des Flugverkehrs auf ein Niveau von 2019.

Ob die von verschiedenen führenden Biotech- und Pharmaunternehmen entwickelten Impfungen tatsächlich so wirksam sind wie die ersten Pressekommuniqués es behaupten, lässt sich heute tatsächlich schwer abschätzen. In jedem Fall mehren sich die positiven Anzeichen. Damit würde der Weg in die Normalität zumindest ein gutes Stück weit gepflastert werden. Das wiederum eröffnet Anlagechancen für vorausschauende Anleger, die nicht warten möchten, bis das Virus komplett eingedämmt ist, sondern sich des Risikos bewusst sind und dafür aber die Chance packen wollen, von der Genesung nach einer Pandemie zu profitieren.

Jetzt schon offensichtlich ist die riesige Lust zur Rückkehr in einen durch Konsum und Reisen gekennzeichneten Alltag. Dies zeigt die Erfahrung aus China: Bei sinkendem Infektionsrisiko steigen die Menschen wieder gerne in die Flugzeuge und stürmen in Ausgehmeilen und Shoppingcenter. Für Anleger, die sich rechtzeitig für die Rückkehr zur Normalität positionierten möchten, hat die Zürcher Kantonalbank einen breit diversifizierten Basket von Firmen zusammengestellt, die von einer solchen Erholung profitieren dürften. Darin vertreten sind unter anderem Unternehmen aus dem Luftfahrt- und Reisebereich, wie Lufthansa oder die InterContinental Hotel Gruppe, sowie solche aus dem Konsumbereich wie H&M oder Hugo Boss. Vervollständigt wird der Basket mit Titeln aus dem Automobil- und dem Energiesektor. Die Chancen für eine kräftige Erholung im zweiten Halbjahr 2021 sind intakt und Investoren mit einem Anlagehorizont von rund einem Jahr, die ein Anziehen der Nachfrage antizipieren, können so mit einer interessanten Rendite belohnt werden. Nachfolgend die Produktedetails zum "Recovery Basket" der Zürcher Kantonalbank:

Produktdetails ZKB Tracker Zertifikat

Valor / ISIN: 56 678 667 / CH0566786676 Emittentin: ZKB Zürich (AAA) Laufzeit: 1 Jahre Währung: CHF Basiswert: Gleichgewichteter Basket aus 20 Aktien Sekundärmarkt: wird durch die ZKB sichergestellt Jährliche Gebühr: 0.75% p.a.

Alles zum neuen Produkt der Zürcher Kantonalbank finden Sie hier » Melden Sie sich jetzt auch gleich für unseren Newsletter an und lesen Sie mehr zu spannenden Anlagethemen und neuen Produkten.