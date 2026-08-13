(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
15.00 %Comet Holding AG, Logitech International SA, Sensirion Holding AG55 %CHF1 Jahr21.08.2026151204591
10.00 %Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre21.08.2026151204592
6.50 %Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF2 Jahre21.08.2026151204593
10.00 %Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG, UniCredit SpA55 %CHF1.5 Jahre21.08.2026151204594
9.50 %Anheuser-Busch InBev NV, Glencore PLC, Newmont Corp.55 %CHF1.5 Jahre21.08.2026151204596
11.00 %Adecco Group AG, Partners Group Holding AG, Straumann Holding AG50 %CHF1.5 Jahre21.08.2026151204597
9.75 %Holcim Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG60 %CHF1.5 Jahre21.08.2026151204598
8.00 %Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG60 %CHF1.5 Jahre21.08.2026151204599
7.25 %Geberit AG, Givaudan SA, Sika AG60 %CHF1.5 Jahre21.08.2026151204600
10.00 %Bachem Holding AG, DocMorris AG, Sandoz Group AG, Ypsomed Holding AG50 %CHF1 Jahr21.08.2026151204601
10.00 %Accelleron Industries AG, Alcon Inc., Amrize Ltd, Holcim Ltd55 %CHF1.5 Jahre21.08.2026151204602
11.00 %Allianz SE, Deutsche Post AG, SAP SE55 %EUR1 Jahr21.08.2026151204603
9.25 %Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG50 %EUR1.5 Jahre21.08.2026151204605
11.00 %Adidas AG, Zalando SE50 %EUR1 Jahr21.08.2026151204606
9.00 %American Express Company, MasterCard Inc, PayPal Holdings Inc., Visa Inc.55 %USD1 Jahr21.08.2026151204607
13.50 %Adobe Systems Inc., Apple Inc., Microsoft Corp.50 %USD1.5 Jahre21.08.2026151204610

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