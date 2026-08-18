(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
7.50 %ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd55 %CHF2 Jahre28.08.2026151204780
7.50 %LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA55 %CHF1.5 Jahre28.08.2026151204781
10.50 %Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S, Pfizer Inc., Ypsomed Holding AG55 %CHF1.5 Jahre28.08.2026151204782
8.00 %Cembra Money Bank AG, Julius Bär Gruppe AG, Swiss Re AG60 %CHF1.5 Jahre28.08.2026151204783
10.00 %Lonza Group AG, Nestlé SA, VAT Group AG55 %CHF1.5 Jahre28.08.2026151204785
9.50 %Galderma Group Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG55 %CHF2 Jahre28.08.2026151204786
12.00 %Adecco Group AG, Avolta AG, Kuehne + Nagel International AG55%CHF1.5 Jahre28.08.2026151204787
12.00 %Logitech International SA, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre28.08.2026151204788
14.00 %Comet Holding AG, Inficon Holding AG, Swisscom AG, VAT Group AG50 %CHF1.5 Jahre28.08.2026151204790
7.75 %Alcon Inc., Lonza Group AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG55 %CHF1.5 Jahre28.08.2026151204791
15.00 %Schneider Electric SE, STMicroelectronics NV50%EUR1 Jahr28.08.2026151204792
10.00 %Carrefour SA, Danone SA, Henkel AG & Co. KGaA, Unilever PLC60 %EUR1.5 Jahre28.08.2026151204793
9.75%Enel SpA, ENI SpA, Shell PLC, TotalEnergies SE60 %EUR1.5 Jahre28.08.2026151204794
13.00 %Deutsche Bank AG, HSBC Holdings plc, UniCredit SpA55 %EUR1.5 Jahre28.08.2026151204795
11.00 %The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley55 %USD2 Jahre28.08.2026151204796
10.00 %Amazon.com Inc., Apple Inc., The Walt Disney Company55 %USD1.5 Jahre28.08.2026151204799

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