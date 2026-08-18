7.50 % ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd 55 % CHF 2 Jahre 28.08.2026 151204780

7.50 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA 55 % CHF 1.5 Jahre 28.08.2026 151204781

10.50 % Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S, Pfizer Inc., Ypsomed Holding AG 55 % CHF 1.5 Jahre 28.08.2026 151204782

8.00 % Cembra Money Bank AG, Julius Bär Gruppe AG, Swiss Re AG 60 % CHF 1.5 Jahre 28.08.2026 151204783

10.00 % Lonza Group AG, Nestlé SA, VAT Group AG 55 % CHF 1.5 Jahre 28.08.2026 151204785

9.50 % Galderma Group Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG 55 % CHF 2 Jahre 28.08.2026 151204786

12.00 % Adecco Group AG, Avolta AG, Kuehne + Nagel International AG 55% CHF 1.5 Jahre 28.08.2026 151204787

12.00 % Logitech International SA, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG 55 % CHF 1.5 Jahre 28.08.2026 151204788

14.00 % Comet Holding AG, Inficon Holding AG, Swisscom AG, VAT Group AG 50 % CHF 1.5 Jahre 28.08.2026 151204790

7.75 % Alcon Inc., Lonza Group AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG 55 % CHF 1.5 Jahre 28.08.2026 151204791

15.00 % Schneider Electric SE, STMicroelectronics NV 50% EUR 1 Jahr 28.08.2026 151204792

10.00 % Carrefour SA, Danone SA, Henkel AG & Co. KGaA, Unilever PLC 60 % EUR 1.5 Jahre 28.08.2026 151204793

9.75% Enel SpA, ENI SpA, Shell PLC, TotalEnergies SE 60 % EUR 1.5 Jahre 28.08.2026 151204794

13.00 % Deutsche Bank AG, HSBC Holdings plc, UniCredit SpA 55 % EUR 1.5 Jahre 28.08.2026 151204795

11.00 % The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley 55 % USD 2 Jahre 28.08.2026 151204796