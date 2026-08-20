|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|7.50 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|28.08.2026
|151204780
|7.50 %
|LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204781
|10.50 %
|Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S, Pfizer Inc., Ypsomed Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204782
|8.00 %
|Cembra Money Bank AG, Julius Bär Gruppe AG, Swiss Re AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204783
|6.75%
|Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|28.08.2026
|151204784
|10.00 %
|Lonza Group AG, Nestlé SA, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204785
|9.50 %
|Galderma Group Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|28.08.2026
|151204786
|12.00 %
|Adecco Group AG, Avolta AG, Kuehne + Nagel International AG
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204787
|12.00 %
|Logitech International SA, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204788
|14.00 %
|Comet Holding AG, Inficon Holding AG, Swisscom AG, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204790
|7.75 %
|Alcon Inc., Lonza Group AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204791
|15.00 %
|Schneider Electric SE, STMicroelectronics NV
|50%
|EUR
|1 Jahr
|28.08.2026
|151204792
|10.00 %
|Carrefour SA, Danone SA, Henkel AG & Co. KGaA, Unilever PLC
|60 %
|EUR
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204793
|9.75%
|Enel SpA, ENI SpA, Shell PLC, TotalEnergies SE
|60 %
|EUR
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204794
|13.00 %
|Deutsche Bank AG, HSBC Holdings plc, UniCredit SpA
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204795
|11.00 %
|The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley
|55 %
|USD
|2 Jahre
|28.08.2026
|151204796
|10.00 %
|Amazon.com Inc., Apple Inc., The Walt Disney Company
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|28.08.2026
|151204799
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