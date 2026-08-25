(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
15.00 %ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Huber + Suhner AG60 %CHF1 Jahr04.09.2026151204934
7.50 %Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG55 %CHF2 Jahre04.09.2026151204935
10.75 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG55 %CHF1.5 Jahre04.09.2026151204936
7.25 %Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG60 %CHF1.5 Jahre04.09.2026151204937
8.75%Novartis AG, Compagnie Financière Richemont SA, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1.5 Jahre04.09.2026151204938
8.75%ABB Ltd, Holcim Ltd, Nestlé SA, Roche Holding AG55 %CHF2 Jahre04.09.2026151204939
8.50 %Givaudan SA, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG55%CHF1.5 Jahre04.09.2026151204941
9.00 %Geberit AG, Kuehne + Nagel International AG, Partners Group Holding AG55 %CHF1.5 Jahre04.09.2026151204942
12.00 %Logitech International SA, VAT Group AG55%CHF1.5 Jahre04.09.2026151204943
11.50 %Swissquote Group Holding SA, Temenos AG55 %CHF1.5 Jahre04.09.2026151204944
9.00 %Bucher Industries AG, Georg Fischer AG, Sulzer AG60%CHF1.5 Jahre04.09.2026151204945
10.00 %Commerzbank AG, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE50 %EUR1.5 Jahre04.09.2026151204946
12.00%Allianz SE, Rheinmetall AG, Siemens AG50 %EUR1.5 Jahre04.09.2026151204948
12.00 %Airbus SE, Deutsche Lufthansa AG, Mercedes-Benz Group AG50 %EUR1.5 Jahre04.09.2026151204950
12.50 %Eli Lilly & Co., JPMorgan Chase & Co., NVIDIA Corp.50 %USD1 Jahr04.09.2026151204960
14.00 %Meta Platforms Inc., Tesla Inc.50 %USD1 Jahr04.09.2026151204962
13.00 %Kinross Gold Corp., Royal Gold Inc.50 %USD1.25 Jahre04.09.2026151204963

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