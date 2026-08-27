|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|15.00 %
|ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Huber + Suhner AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.09.2026
|151204934
|7.50 %
|Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|04.09.2026
|151204935
|10.75 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204936
|7.25 %
|Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204937
|8.75%
|Novartis AG, Compagnie Financière Richemont SA, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204938
|8.75%
|ABB Ltd, Holcim Ltd, Nestlé SA, Roche Holding AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|04.09.2026
|151204939
|7.25 %
|Nestlé SA, Sika AG, UBS Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204940
|8.50 %
|Givaudan SA, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204941
|9.00 %
|Geberit AG, Kuehne + Nagel International AG, Partners Group Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204942
|12.00 %
|Logitech International SA, VAT Group AG
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204943
|11.50 %
|Swissquote Group Holding SA, Temenos AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204944
|9.00 %
|Bucher Industries AG, Georg Fischer AG, Sulzer AG
|60%
|CHF
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204945
|10.00 %
|Commerzbank AG, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204946
|12.00%
|Allianz SE, Rheinmetall AG, Siemens AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204948
|12.00 %
|Deutsche Bank AG, HSBC Holdings plc, UniCredit SpA
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|04.09.2026
|151204950
|12.50 %
|Eli Lilly & Co., JPMorgan Chase & Co., NVIDIA Corp.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|04.09.2026
|151204960
|14.00 %
|Meta Platforms Inc., Tesla Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|04.09.2026
|151204962
|13.00 %
|Kinross Gold Corp., Royal Gold Inc.
|50 %
|USD
|1.25 Jahre
|04.09.2026
|151204963
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