|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|9.00 %
|Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|11.09.2026
|151205112
|13.00 %
|Comet Holding AG, Logitech International SA, Sunrise Communications AG, Swisscom AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205113
|10.00 %
|Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|11.09.2026
|151205118
|11.00 %
|ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Huber + Suhner AG
|50 %
|CHF
|2 Jahre
|11.09.2026
|151205119
|10.50%
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205120
|8.50%
|Clariant AG, EMS-Chemie Holding AG, Givaudan SA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205122
|8.00 %
|Deutsche Post AG, FedEx Corp., Kuehne + Nagel International AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205124
|10.00 %
|Holcim Ltd, Nestlé SA, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205128
|12.00 %
|Accelleron Industries AG, Galderma Group Ltd, Partners Group Holding AG
|50%
|CHF
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205129
|8.00 %
|Banque Cantonale Vaudoise, EFG International AG, Swissquote Group Holding SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205130
|12.00 %
|BNP Paribas, Société Générale, UniCredit SpA
|55%
|EUR
|2 Jahre
|11.09.2026
|151205131
|10.00 %
|Danone SA, Douglas AG, Henkel AG & Co. KGaA, Unilever PLC
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205132
|14.25%
|E.ON SE, RWE AG, Siemens Energy AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205133
|10.00 %
|AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson
|55 %
|USD
|1 Jahr
|11.09.2026
|151205134
|8.00 %
|Coca-Cola Company, McDonalds Corp., Starbucks Corp.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|11.09.2026
|151205135
|14.00 %
|NVIDIA Corp., Tesla Inc.
|50 %
|USD
|1.25 Jahre
|11.09.2026
|151205136
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