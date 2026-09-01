(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
9.00 %Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG55 %CHF1 Jahr11.09.2026151205112
13.00 %Comet Holding AG, Logitech International SA, Sunrise Communications AG, Swisscom AG50 %CHF1.5 Jahre11.09.2026151205113
10.00 %Lonza Group AG, Novartis AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG55 %CHF2 Jahre11.09.2026151205118
11.00 %ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Huber + Suhner AG50 %CHF2 Jahre11.09.2026151205119
10.50%Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, UBS Group AG60 %CHF1.5 Jahre11.09.2026151205120
8.50%Clariant AG, EMS-Chemie Holding AG, Givaudan SA60 %CHF1.5 Jahre11.09.2026151205122
8.00 %Deutsche Post AG, FedEx Corp., Kuehne + Nagel International AG55 %CHF1.5 Jahre11.09.2026151205124
10.00 %Holcim Ltd, Nestlé SA, VAT Group AG55 %CHF1.5 Jahre11.09.2026151205128
12.00 %Accelleron Industries AG, Galderma Group Ltd, Partners Group Holding AG50%CHF1.5 Jahre11.09.2026151205129
8.00 %Banque Cantonale Vaudoise, EFG International AG, Swissquote Group Holding SA55 %CHF1.5 Jahre11.09.2026151205130
12.00 %BNP Paribas, Société Générale, UniCredit SpA55%EUR2 Jahre11.09.2026151205131
10.00 %Danone SA, Douglas AG, Henkel AG & Co. KGaA, Unilever PLC55 %EUR1.5 Jahre11.09.2026151205132
14.25%E.ON SE, RWE AG, Siemens Energy AG50 %EUR1.5 Jahre11.09.2026151205133
10.00 %AbbVie Inc, Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson55 %USD1 Jahr11.09.2026151205134
8.00 %Coca-Cola Company, McDonalds Corp., Starbucks Corp.55 %USD1.5 Jahre11.09.2026151205135
14.00 %NVIDIA Corp., Tesla Inc.50 %USD1.25 Jahre11.09.2026151205136

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