9.00 % ABB Ltd, Amrize Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd 55 % CHF 1.5 Jahre 18.09.2026 151205280

8.25 % Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd 60 % CHF 2 Jahre 18.09.2026 151205281

12.50 % Adecco Group AG, Logitech International SA, Straumann Holding AG 50 % CHF 1.5 Jahre 18.09.2026 151205282

8.50% Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA 55 % CHF 1.5 Jahre 18.09.2026 151205283

9.00% Galderma Group Ltd, Galenica AG, Lonza Group AG, Ypsomed Holding AG 60 % CHF 1.5 Jahre 18.09.2026 151205284

9.00 % SFS Group AG, Sulzer AG, VAT Group AG 55 % CHF 1.5 Jahre 18.09.2026 151205285

11.00 % Alcon Inc., Galderma Group Ltd, Roche Holding AG, Ypsomed Holding AG 60% CHF 1.5 Jahre 18.09.2026 151205287

10.50 % Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG, Siegfried Holding AG 55 % CHF 1.5 Jahre 18.09.2026 151205290

10.00 % Accelleron Industries AG, Galderma Group Ltd, Partners Group Holding AG 55% CHF 1.5 Jahre 18.09.2026 151205291

11.25% Alstom SA, Schindler Holding AG, Stadler Rail AG 60 % CHF 1.25 Jahre 18.09.2026 151205292

12.50 % Commerzbank AG, Intesa Sanpaolo SpA, Société Générale 55% EUR 1 Jahr 18.09.2026 151205295

10.75 % Microsoft Corp., SAP SE 55 % EUR 1.5 Jahre 18.09.2026 151205297

15.00% Adidas AG, PUMA SE, Zalando SE 50 % EUR 1.5 Jahre 18.09.2026 151205298

11.00 % Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Royal Gold Inc. 55 % USD 1 Jahr 18.09.2026 151205302

12.50 % Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S 55 % USD 1.5 Jahre 18.09.2026 151205288