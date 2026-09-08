|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|9.00 %
|ABB Ltd, Amrize Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205280
|8.25 %
|Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|18.09.2026
|151205281
|12.50 %
|Adecco Group AG, Logitech International SA, Straumann Holding AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205282
|8.50%
|Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205283
|9.00%
|Galderma Group Ltd, Galenica AG, Lonza Group AG, Ypsomed Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205284
|9.00 %
|SFS Group AG, Sulzer AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205285
|11.00 %
|Alcon Inc., Galderma Group Ltd, Roche Holding AG, Ypsomed Holding AG
|60%
|CHF
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205287
|10.50 %
|Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG, Siegfried Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205290
|10.00 %
|Accelleron Industries AG, Galderma Group Ltd, Partners Group Holding AG
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205291
|11.25%
|Alstom SA, Schindler Holding AG, Stadler Rail AG
|60 %
|CHF
|1.25 Jahre
|18.09.2026
|151205292
|12.50 %
|Commerzbank AG, Intesa Sanpaolo SpA, Société Générale
|55%
|EUR
|1 Jahr
|18.09.2026
|151205295
|10.75 %
|Microsoft Corp., SAP SE
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205297
|15.00%
|Adidas AG, PUMA SE, Zalando SE
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205298
|11.00 %
|Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Royal Gold Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|18.09.2026
|151205302
|12.50 %
|Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205288
|11.50 %
|Alphabet, Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.
|50 %
|USD
|1.5 Jahre
|18.09.2026
|151205300
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr - aus der Welt der Strukturierten Produkte markets.vontobel.com Kontakt Haben Sie Fragen? Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter. markets.schweiz@vontobel.com Sie erreichen uns telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00