(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
7.00 %Julius Bär Gruppe AG, Swiss Life Holding AG, UBS Group AG55 %CHF2 Jahre18.09.2026151205279
9.00 %ABB Ltd, Amrize Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd55 %CHF1.5 Jahre18.09.2026151205280
8.25 %Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF2 Jahre18.09.2026151205281
12.50 %Adecco Group AG, Logitech International SA, Straumann Holding AG50 %CHF1.5 Jahre18.09.2026151205282
8.50 %Hermes International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA55 %CHF1.5 Jahre18.09.2026151205283
9.00 %Galderma Group Ltd, Galenica AG, Lonza Group AG, Ypsomed Holding AG60 %CHF1.5 Jahre18.09.2026151205284
9.00 %SFS Group AG, Sulzer AG, VAT Group AG55 %CHF1.5 Jahre18.09.2026151205285
11.00 %Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG, Siegfried Holding AG60 %CHF1.5 Jahre18.09.2026151205287
10.50 %Givaudan SA, Kuehne + Nagel International AG, Nestlé SA, VAT Group AG55 %CHF1.5 Jahre18.09.2026151205290
10.00 %Logitech International SA, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA55 %CHF1.5 Jahre18.09.2026151205291
11.25 %Alstom SA, Schindler Holding AG, Stadler Rail AG60 %CHF1.25 Jahre18.09.2026151205292
12.50 %Commerzbank AG, Intesa Sanpaolo SpA, Société Générale55 %EUR1 Jahr18.09.2026151205295
10.75 %Microsoft Corp., SAP SE55 %EUR1.5 Jahre18.09.2026151205297
15.00 %Adidas AG, PUMA SE, Zalando SE50 %EUR1.5 Jahre18.09.2026151205298
11.00 %Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Royal Gold Inc.55 %USD1 Jahr18.09.2026151205302
12.50 %Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S55 %USD1.5 Jahre18.09.2026151205288
11.50 %Alphabet, Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.50 %USD1.5 Jahre18.09.2026151205300

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