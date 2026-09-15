|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|10.00 %
|Partners Group Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205417
|9.00 %
|Geberit AG, Holcim Ltd, Sandoz Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205418
|9.50 %
|Alphabet, Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205419
|9.00 %
|Deutsche Lufthansa AG, Ryanair Holdings PLC
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205420
|14.00 %
|Comet Holding AG, Sunrise Communications AG, Swisscom AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|25.09.2026
|151205421
|14.50 %
|Amrize Ltd, Comet Holding AG, Georg Fischer AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|25.09.2026
|151205422
|8.50 %
|Mercedes-Benz Group AG, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205423
|10.75 %
|Alcon Inc., Sonova Holding AG, Straumann Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205424
|8.75 %
|ARYZTA AG, Lindt & Sprüngli AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205426
|10.00 %
|Galderma Group Ltd, Siegfried Holding AG, Ypsomed Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205427
|11.25 %
|Logitech International SA, Temenos AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205428
|12.50 %
|Comet Holding AG, Huber + Suhner AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205430
|10.25 %
|Adecco Group AG, Lonza Group AG, SGS SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205431
|15.00 %
|BASF SE, K+S AG, Lanxess AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205433
|14.25 %
|GEA Group AG, Siemens Energy AG
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205434
|10.50 %
|SAP SE
|60 %
|EUR
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205435
|13.25 %
|Adobe Systems Inc., Apple Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205436
|11.75 %
|Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205437
|13.00 %
|Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|25.09.2026
|151205438
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00