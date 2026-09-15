(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
10.00 %Partners Group Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG60 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205417
9.00 %Geberit AG, Holcim Ltd, Sandoz Group AG55 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205418
9.50 %Alphabet, Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc.55 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205419
9.00 %Deutsche Lufthansa AG, Ryanair Holdings PLC55 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205420
14.00 %Comet Holding AG, Sunrise Communications AG, Swisscom AG55 %CHF1 Jahr25.09.2026151205421
14.50 %Amrize Ltd, Comet Holding AG, Georg Fischer AG55 %CHF1 Jahr25.09.2026151205422
8.50 %Mercedes-Benz Group AG, Porsche Automobil Holding SE, Volkswagen AG60 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205423
10.75 %Alcon Inc., Sonova Holding AG, Straumann Holding AG60 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205424
8.75 %ARYZTA AG, Lindt & Sprüngli AG60 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205426
10.00 %Galderma Group Ltd, Siegfried Holding AG, Ypsomed Holding AG60 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205427
11.25 %Logitech International SA, Temenos AG55 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205428
12.50 %Comet Holding AG, Huber + Suhner AG50 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205430
10.25 %Adecco Group AG, Lonza Group AG, SGS SA55 %CHF1.5 Jahre25.09.2026151205431
15.00 %BASF SE, K+S AG, Lanxess AG50 %EUR1.5 Jahre25.09.2026151205433
14.25 %GEA Group AG, Siemens Energy AG55 %EUR1.5 Jahre25.09.2026151205434
10.50 %SAP SE60 %EUR1.5 Jahre25.09.2026151205435
13.25 %Adobe Systems Inc., Apple Inc.55 %USD1.5 Jahre25.09.2026151205436
11.75 %Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson60 %USD1.5 Jahre25.09.2026151205437
13.00 %Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc.55 %USD1.5 Jahre25.09.2026151205438

Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration 

 

Kontakt

Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.

markets.vontobel.com 
markets.schweiz@vontobel.com

Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00