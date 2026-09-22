(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
10.00 %Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA55 %CHF1 Jahr02.10.2026151205536
7.25 %Holcim Ltd, Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG55 %CHF2 Jahre02.10.2026151205537
11.75 %BELIMO Holding AG, Comet Holding AG, VAT Group AG50 %CHF1.5 Jahre02.10.2026151205538
9.00 %Logitech International SA, PSP Swiss Property AG, Swiss Re AG60 %CHF1.5 Jahre02.10.2026151205542
10.00 %Adecco Group AG, Avolta AG, Flughafen Zürich AG55 %CHF1.5 Jahre02.10.2026151205539
7.50 %Partners Group Holding AG, PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG, Zurich Insurance Group Ltd55 %CHF2 Jahre02.10.2026151205540
11.00 %Comet Holding AG, dormakaba Holding AG, Sunrise Communications AG50 %CHF1.5 Jahre02.10.2026151205541
8.50 %Alcon Inc., Straumann Holding AG60 %CHF2 Jahre02.10.2026151205543
8.50 %EMS-Chemie Holding AG, Givaudan SA, Sandoz Group AG60 %CHF1.5 Jahre02.10.2026151205544
10.00 %Adecco Group AG, Nestlé SA60 %CHF1.5 Jahre02.10.2026151205545
10.50 %Logitech International SA, Temenos AG55 %CHF1.5 Jahre02.10.2026151205546
12.00 %Bayer AG, SAP SE, Siemens AG50 %EUR1.5 Jahre02.10.2026151205549
11.00 %Anheuser-Busch InBev NV, Heineken NV, Remy Cointreau SA60 %EUR1 Jahr02.10.2026151205550
12.50 %Hermes International, Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE55 %EUR1.5 Jahre02.10.2026151205551
14.00 %Apple Inc., Applied Materials Inc.50 %USD1 Jahr02.10.2026151205552
9.50 %Hasbro Inc., Mattel Inc.60 %USD1.5 Jahre02.10.2026151205553
13.00 %Agnico-Eagle Mines Ltd., Kinross Gold Corp.55 %USD1.5 Jahre02.10.2026151205548
10.00 %NVIDIA Corp.60 %USD1.5 Jahre02.10.2026151205554

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