|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|10.00 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|02.10.2026
|151205536
|7.25 %
|Holcim Ltd, Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|02.10.2026
|151205537
|11.75 %
|BELIMO Holding AG, Comet Holding AG, VAT Group AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205538
|9.00 %
|Logitech International SA, PSP Swiss Property AG, Swiss Re AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205542
|10.00 %
|Adecco Group AG, Avolta AG, Flughafen Zürich AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205539
|7.50 %
|Partners Group Holding AG, PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG, Zurich Insurance Group Ltd
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|02.10.2026
|151205540
|11.00 %
|Comet Holding AG, dormakaba Holding AG, Sunrise Communications AG
|50 %
|CHF
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205541
|8.50 %
|Alcon Inc., Straumann Holding AG
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|02.10.2026
|151205543
|8.50 %
|EMS-Chemie Holding AG, Givaudan SA, Sandoz Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205544
|10.00 %
|Adecco Group AG, Nestlé SA
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205545
|10.50 %
|Logitech International SA, Temenos AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205546
|6.50 %
|Helvetia Baloise Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|2 Jahre
|02.10.2026
|151205547
|12.00 %
|Bayer AG, SAP SE, Siemens AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205549
|11.00 %
|Anheuser-Busch InBev NV, Heineken NV, Remy Cointreau SA
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|02.10.2026
|151205550
|12.50 %
|Hermes International, Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205551
|14.00 %
|Apple Inc., Applied Materials Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|02.10.2026
|151205552
|9.50 %
|Hasbro Inc., Mattel Inc.
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205553
|13.00 %
|Agnico-Eagle Mines Ltd., Kinross Gold Corp.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205548
|10.00 %
|NVIDIA Corp.
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|02.10.2026
|151205554
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