(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
10.50 %Holcim Ltd, Sulzer AG, VAT Group AG55 %CHF1 Jahr09.10.2026151205699
7.00 %PSP Swiss Property AG, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1.5 Jahre09.10.2026151205701
8.50 %Roche Holding AG, Sandoz Group AG, Sonova Holding AG55 %CHF1.5 Jahre09.10.2026151205702
14.50 %BELIMO Holding AG, Comet Holding AG, Kardex AG55 %CHF1 Jahr09.10.2026151205703
12.50 %Micron Technology Inc., NVIDIA Corp.50 %CHF1.25 Jahre09.10.2026151205704
8.50 %Flughafen Zürich AG, Kuehne + Nagel International AG, Stadler Rail AG55 %CHF2 Jahre09.10.2026151205705
11.50 %Accelleron Industries AG, VAT Group AG55 %CHF1.5 Jahre09.10.2026151205706
8.00 %ARYZTA AG, Nestlé SA55 %CHF2 Jahre09.10.2026151205707
9.00 %ABB Ltd, Sika AG, Sulzer AG55 %CHF1.5 Jahre09.10.2026151205708
10.00 %Sunrise Communications AG, Swisscom AG, Temenos AG55 %CHF1.5 Jahre09.10.2026151205709
14.00 %Advanced Micro Devices Inc., ASML Holding NV, Microsoft Corp.50 %CHF1 Jahr09.10.2026151205710
7.50 %L´Oréal International, Unilever PLC60 %EUR1.5 Jahre09.10.2026151205712
11.50 %Strabag SE, Voestalpine AG, Wienerberger AG55 %EUR1.5 Jahre09.10.2026151205714
13.00 %Infineon Technologies AG, SAP SE50 %EUR1.5 Jahre09.10.2026151205715
9.00 %The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co.55 %USD1.5 Jahre09.10.2026151205716
8.00 %Coca-Cola Company, McDonalds Corp., PepsiCo Inc.60 %USD1.5 Jahre09.10.2026151205717
13.00 %Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc.55 %USD1.5 Jahre09.10.2026151205718

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