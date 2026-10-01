|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|10.50 %
|Holcim Ltd, Sulzer AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|09.10.2026
|151205699
|7.00 %
|PSP Swiss Property AG, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205701
|8.50 %
|Roche Holding AG, Sandoz Group AG, Sonova Holding AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205702
|14.50 %
|BELIMO Holding AG, Comet Holding AG, Kardex AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|09.10.2026
|151205703
|12.50 %
|Micron Technology Inc., NVIDIA Corp.
|50 %
|CHF
|1.25 Jahre
|09.10.2026
|151205704
|8.50 %
|Flughafen Zürich AG, Kuehne + Nagel International AG, Stadler Rail AG
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|09.10.2026
|151205705
|11.50 %
|Accelleron Industries AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205706
|8.00 %
|ARYZTA AG, Nestlé SA
|55 %
|CHF
|2 Jahre
|09.10.2026
|151205707
|9.00 %
|ABB Ltd, Sika AG, Sulzer AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205708
|10.00 %
|Sunrise Communications AG, Swisscom AG, Temenos AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205709
|14.00 %
|Advanced Micro Devices Inc., ASML Holding NV, Microsoft Corp.
|50 %
|CHF
|1 Jahr
|09.10.2026
|151205710
|7.50 %
|L´Oréal International, Unilever PLC
|60 %
|EUR
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205712
|11.50 %
|Strabag SE, Voestalpine AG, Wienerberger AG
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205714
|13.00 %
|Infineon Technologies AG, SAP SE
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205715
|9.00 %
|The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205716
|8.00 %
|Coca-Cola Company, McDonalds Corp., PepsiCo Inc.
|60 %
|USD
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205717
|13.00 %
|Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|09.10.2026
|151205718
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