(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.50 %PSP Swiss Property AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG60 %CHF1.5 Jahre23.10.2026151205978
8.50 %Accelleron Industries AG, Sika AG55 %CHF1.5 Jahre23.10.2026151205979
11.00 %Amrize Ltd, Bucher Industries AG, Comet Holding AG55 %CHF1 Jahr23.10.2026151205980
9.00 %Holcim Ltd, Compagnie Financière Richemont SA55 %CHF1.5 Jahre23.10.2026151205981
8.50 %ARYZTA AG, Emmi AG, Lindt & Sprüngli AG, Mondelez International55 %CHF1.5 Jahre23.10.2026151205982
9.00 %Huber + Suhner AG, Kudelski SA, Swisscom AG55 %CHF1.5 Jahre23.10.2026151205984
10.50 %Galderma Group Ltd, Novartis AG, Siegfried Holding AG60 %CHF1.5 Jahre23.10.2026151205985
12.00 %The Swatch Group AG, VAT Group AG55 %CHF1 Jahr23.10.2026151205986
13.50 %Bachem Holding AG, Basilea Pharmaceutica Ltd., Temenos AG55 %CHF1 Jahr23.10.2026151205987
10.00 %Avolta AG, Flughafen Zürich AG, Implenia AG60 %CHF1.5 Jahre23.10.2026151205988
13.50 %Adidas AG, Salvatore Ferragamo SpA, Zalando SE50 %EUR1 Jahr23.10.2026151205990
15.00 %Air France-KLM, Deutsche Lufthansa AG, Ryanair Holdings PLC55 %EUR1.5 Jahre23.10.2026151205992
15.00 %Advanced Micro Devices Inc., NVIDIA Corp.55 %USD1 Jahr23.10.2026151205993
9.00 %Netflix Inc., The Walt Disney Company55 %USD1 Jahr23.10.2026151205994
15.00 %Carnival Corp Ltd, Royal Caribbean Cruises Ltd.55 %USD1.5 Jahre23.10.2026151205995

Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration 

 

Kontakt

Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.

markets.vontobel.com 
markets.schweiz@vontobel.com

Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00