|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|8.50 %
|PSP Swiss Property AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205978
|8.50 %
|Accelleron Industries AG, Sika AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205979
|11.00 %
|Amrize Ltd, Bucher Industries AG, Comet Holding AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|23.10.2026
|151205980
|9.00 %
|Holcim Ltd, Compagnie Financière Richemont SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205981
|8.50 %
|ARYZTA AG, Emmi AG, Lindt & Sprüngli AG, Mondelez International
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205982
|9.00 %
|Huber + Suhner AG, Kudelski SA, Swisscom AG
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205984
|10.50 %
|Galderma Group Ltd, Novartis AG, Siegfried Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205985
|12.00 %
|The Swatch Group AG, VAT Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|23.10.2026
|151205986
|13.50 %
|Bachem Holding AG, Basilea Pharmaceutica Ltd., Temenos AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|23.10.2026
|151205987
|10.00 %
|Avolta AG, Flughafen Zürich AG, Implenia AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205988
|13.50 %
|Adidas AG, Salvatore Ferragamo SpA, Zalando SE
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|23.10.2026
|151205990
|15.00 %
|Air France-KLM, Deutsche Lufthansa AG, Ryanair Holdings PLC
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205992
|15.00 %
|Advanced Micro Devices Inc., NVIDIA Corp.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|23.10.2026
|151205993
|9.00 %
|Netflix Inc., The Walt Disney Company
|55 %
|USD
|1 Jahr
|23.10.2026
|151205994
|15.00 %
|Carnival Corp Ltd, Royal Caribbean Cruises Ltd.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|23.10.2026
|151205995
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