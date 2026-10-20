(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
7.50 %Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd55 %CHF1.5 Jahre30.10.2026151206108
10.50 %ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Logitech International SA55 %CHF1 Jahr30.10.2026151206111
9.00 %Galenica AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG, Ypsomed Holding AG60 %CHF1.5 Jahre30.10.2026151206112
14.00 %Avolta AG, DocMorris AG, Mobilezone Holding AG60 %CHF1.5 Jahre30.10.2026151206113
12.00 %Alcon Inc., Lonza Group AG, Sonova Holding AG, Tecan Group Ltd.55 %CHF1.5 Jahre30.10.2026151206114
12.00 %Landis+Gyr Group AG, Temenos AG60 %CHF1.5 Jahre30.10.2026151206115
9.50 %Cembra Money Bank AG, Helvetia Baloise Holding AG, Partners Group Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1 Jahr30.10.2026151206117
9.00 %Clariant AG, EMS-Chemie Holding AG, Givaudan SA55 %CHF1.5 Jahre30.10.2026151206118
12.50 %Burckhardt Compression Holding Ltd., Interroll Holding AG, Kardex AG, Komax Holding AG60 %CHF1 Jahr30.10.2026151206119
8.00 %dormakaba Holding AG, Forbo Holding AG, Geberit AG65 %CHF2 Jahre30.10.2026151206121
17.00 %Bilfinger SE, Heidelberg Materials AG, Siemens Energy AG55 %EUR1 Jahr30.10.2026151206122
13.00 %BYD Company Limited, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG55 %EUR1.5 Jahre30.10.2026151206123
15.00 %DSM-Firmenich AG, K+S AG, Lanxess AG50 %EUR1.5 Jahre30.10.2026151206124
18.00 %Adobe Systems Inc., Advanced Micro Devices Inc.55 %USD1 Jahr30.10.2026151206125
8.50 %American Express Company, Bank of America Corporation, BlackRock, Inc.55 %USD1.5 Jahre30.10.2026151206126
13.50 %Ferrari N.V., Tesla Inc.55 %USD1.5 Jahre30.10.2026151206127

Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration 

 

Kontakt

Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.

markets.vontobel.com 
markets.schweiz@vontobel.com

Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00