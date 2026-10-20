|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|7.50 %
|Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206108
|10.50 %
|ABB Ltd, Accelleron Industries AG, Logitech International SA
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|30.10.2026
|151206111
|9.00 %
|Galenica AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG, Ypsomed Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206112
|14.00 %
|Avolta AG, DocMorris AG, Mobilezone Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206113
|12.00 %
|Alcon Inc., Lonza Group AG, Sonova Holding AG, Tecan Group Ltd.
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206114
|12.00 %
|Landis+Gyr Group AG, Temenos AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206115
|9.50 %
|Cembra Money Bank AG, Helvetia Baloise Holding AG, Partners Group Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|30.10.2026
|151206117
|9.00 %
|Clariant AG, EMS-Chemie Holding AG, Givaudan SA
|55 %
|CHF
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206118
|12.50 %
|Burckhardt Compression Holding Ltd., Interroll Holding AG, Kardex AG, Komax Holding AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|30.10.2026
|151206119
|8.00 %
|dormakaba Holding AG, Forbo Holding AG, Geberit AG
|65 %
|CHF
|2 Jahre
|30.10.2026
|151206121
|17.00 %
|Bilfinger SE, Heidelberg Materials AG, Siemens Energy AG
|55 %
|EUR
|1 Jahr
|30.10.2026
|151206122
|13.00 %
|BYD Company Limited, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG
|55 %
|EUR
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206123
|15.00 %
|DSM-Firmenich AG, K+S AG, Lanxess AG
|50 %
|EUR
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206124
|18.00 %
|Adobe Systems Inc., Advanced Micro Devices Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|30.10.2026
|151206125
|8.50 %
|American Express Company, Bank of America Corporation, BlackRock, Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206126
|13.50 %
|Ferrari N.V., Tesla Inc.
|55 %
|USD
|1.5 Jahre
|30.10.2026
|151206127
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