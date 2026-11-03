(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
10.50 %Agnico-Eagle Mines Ltd., Compagnie Financière Richemont SA60 %CHF1 Jahr13.11.2026151206435
14.00 %Avolta AG, DocMorris AG, The Swatch Group AG55 %CHF1 Jahr13.11.2026151206436
12.50 %Autoneum Holding AG, Dätwyler Holding AG, Komax Holding AG65 %CHF1 Jahr13.11.2026151206437
11.00 %Givaudan SA, Nestlé SA, SIG Group AG65 %CHF1 Jahr13.11.2026151206439
17.00 %Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG60 %CHF1 Jahr13.11.2026151206440
12.00 %ALSO Holding AG, Logitech International SA65 %CHF1 Jahr13.11.2026151206441
13.50 %Lonza Group AG, Tecan Group Ltd.65 %CHF1 Jahr13.11.2026151206442
9.00 %PSP Swiss Property AG, Swiss Re AG, UBS Group AG65 %CHF1 Jahr13.11.2026151206443
8.00 %BKW AG, Landis+Gyr Group AG65 %CHF1 Jahr13.11.2026151206444
9.50 %Georg Fischer AG, Sulzer AG65 %CHF1 Jahr13.11.2026151206445
15.00 %Aixtron SE, ASML Holding NV50 %EUR0.75 Jahre13.11.2026151206446
14.00 %Gerresheimer AG, Sanofi SA60 %EUR1 Jahr13.11.2026151206447
9.50 %Deutsche Telekom AG, Orange S.A65 %EUR1 Jahr13.11.2026151206448
12.50 %Kinross Gold Corp., Royal Gold Inc.60 %USD1 Jahr13.11.2026151206449
11.00 %Eli Lilly & Co., Novartis AG, Novo Nordisk A/S55 %USD1 Jahr13.11.2026151206451
15.00 %Nike Inc., On Holding Ltd, Ralph Lauren Corporation55 %USD1 Jahr13.11.2026151206452

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