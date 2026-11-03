|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|10.50 %
|Agnico-Eagle Mines Ltd., Compagnie Financière Richemont SA
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206435
|14.00 %
|Avolta AG, DocMorris AG, The Swatch Group AG
|55 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206436
|12.50 %
|Autoneum Holding AG, Dätwyler Holding AG, Komax Holding AG
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206437
|11.00 %
|Givaudan SA, Nestlé SA, SIG Group AG
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206439
|17.00 %
|Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206440
|12.00 %
|ALSO Holding AG, Logitech International SA
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206441
|13.50 %
|Lonza Group AG, Tecan Group Ltd.
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206442
|9.00 %
|PSP Swiss Property AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206443
|8.00 %
|BKW AG, Landis+Gyr Group AG
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206444
|9.50 %
|Georg Fischer AG, Sulzer AG
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206445
|15.00 %
|Aixtron SE, ASML Holding NV
|50 %
|EUR
|0.75 Jahre
|13.11.2026
|151206446
|14.00 %
|Gerresheimer AG, Sanofi SA
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206447
|9.50 %
|Deutsche Telekom AG, Orange S.A
|65 %
|EUR
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206448
|12.50 %
|Kinross Gold Corp., Royal Gold Inc.
|60 %
|USD
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206449
|11.00 %
|Eli Lilly & Co., Novartis AG, Novo Nordisk A/S
|55 %
|USD
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206451
|15.00 %
|Nike Inc., On Holding Ltd, Ralph Lauren Corporation
|55 %
|USD
|1 Jahr
|13.11.2026
|151206452
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