|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|8.50 %
|Geberit AG, Holcim Ltd, Roche Holding AG
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206624
|13.75 %
|Inficon Holding AG, Sensirion Holding AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206625
|12.75 %
|ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Emmi AG
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206627
|10.75 %
|ABB Ltd, Accelleron Industries AG, dormakaba Holding AG, Flughafen Zürich AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206628
|13.50 %
|DocMorris AG, Mobilezone Holding AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206629
|11.00 %
|Alcon Inc., Bachem Holding AG
|65 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206631
|11.00 %
|Siegfried Holding AG, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206633
|13.50 %
|Kudelski SA, Landis+Gyr Group AG, SoftwareONE Holding AG Namen
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206634
|11.00 %
|BELIMO Holding AG, Bucher Industries AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206635
|10.50 %
|Swissquote Group Holding SA, VZ Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206637
|14.50 %
|MTU Aero Engines Holdings AG, RENK Group AG
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206638
|11.00 %
|Bayer AG, Merck KGaA, Sanofi SA
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206639
|11.00 %
|Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206640
|15.00 %
|Advanced Micro Devices Inc.
|50 %
|USD
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206641
|13.50 %
|Costco Wholesale Corp., Lululemon Athletica Inc.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206642
|10.00 %
|Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley
|60 %
|USD
|1 Jahr
|20.11.2026
|151206643
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