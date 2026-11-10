(Multi) Barrier Reverse Convertibles in Zeichnung
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Zeichnungsschluss Valor
8.50 %Geberit AG, Holcim Ltd, Roche Holding AG65 %CHF1 Jahr20.11.2026151206624
13.75 %Inficon Holding AG, Sensirion Holding AG60 %CHF1 Jahr20.11.2026151206625
12.75 %ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Emmi AG65 %CHF1 Jahr20.11.2026151206627
10.75 %ABB Ltd, Accelleron Industries AG, dormakaba Holding AG, Flughafen Zürich AG60 %CHF1 Jahr20.11.2026151206628
13.50 %DocMorris AG, Mobilezone Holding AG60 %CHF1 Jahr20.11.2026151206629
11.00 %Alcon Inc., Bachem Holding AG65 %CHF1 Jahr20.11.2026151206631
11.00 %Siegfried Holding AG, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG60 %CHF1 Jahr20.11.2026151206633
13.50 %Kudelski SA, Landis+Gyr Group AG, SoftwareONE Holding AG Namen60 %CHF1 Jahr20.11.2026151206634
11.00 %BELIMO Holding AG, Bucher Industries AG60 %CHF1 Jahr20.11.2026151206635
10.50 %Swissquote Group Holding SA, VZ Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd60 %CHF1 Jahr20.11.2026151206637
14.50 %MTU Aero Engines Holdings AG, RENK Group AG60 %EUR1 Jahr20.11.2026151206638
11.00 %Bayer AG, Merck KGaA, Sanofi SA60 %EUR1 Jahr20.11.2026151206639
11.00 %Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG60 %EUR1 Jahr20.11.2026151206640
15.00 %Advanced Micro Devices Inc.50 %USD1 Jahr20.11.2026151206641
13.50 %Costco Wholesale Corp., Lululemon Athletica Inc.55 %USD1 Jahr20.11.2026151206642
10.00 %Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley60 %USD1 Jahr20.11.2026151206643

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