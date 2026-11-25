|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Zeichnungsschluss
|Valor
|6.75 %
|Novartis AG, UBS Group AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|04.12.2026
|151206947
|8.00 %
|Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206948
|12.50 %
|Kudelski SA, Sensirion Holding AG, Temenos AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206949
|15.00 %
|dormakaba Holding AG, Huber + Suhner AG, VAT Group AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206950
|11.00 %
|Holcim Ltd, Interroll Holding AG, Sika AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206951
|8.50 %
|Allreal Holding AG, PSP Swiss Property AG, Swissquote Group Holding SA
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206952
|10.50 %
|Clariant AG, Kardex AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206953
|16.00 %
|Adecco Group AG, ARYZTA AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206955
|6.00 %
|Autoneum Holding AG, Bossard Holding AG
|60 %
|CHF
|1.5 Jahre
|04.12.2026
|151206956
|8.00 %
|ABB Ltd, Givaudan SA, Roche Holding AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206957
|7.00 %
|Siegfried Holding AG, Ypsomed Holding AG
|60 %
|CHF
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206958
|15.00 %
|ASML Holding NV, Infineon Technologies AG
|50 %
|EUR
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206960
|8.00 %
|DHL AG, Poste Italiane SpA
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206962
|10.00 %
|Bayer AG, Sanofi SA
|60 %
|EUR
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206963
|14.00 %
|Amazon.com Inc., Anthropic PBC
|50 %
|USD
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206964
|10.50 %
|Gap Inc., Target Corp.
|55 %
|USD
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206965
|10.00 %
|Capri Holdings Ltd, Ross Stores Inc
|50 %
|USD
|1 Jahr
|04.12.2026
|151206966
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