Valor: 47388777 | ISIN: IE00BJCWWZ58

Fondsbeschrieb

Der PGIM Emerging Market Total Return Fund strebt attraktive risikobereinigte Renditen an und verfolgt daher einen flexiblen Ansatz, der das Portfolio dynamisch in Hartwährungsanleihen, lokalen Zinsen, Unternehmensanleihen und Währungen positioniert.

Der Fonds ist benchmarkunabhängig und ist bestrebt, die besten Chancen aus einem breiten Spektrum von Wertpapieren aus Schwellenländern herauszufiltern.

Der Fonds setzt weiterhin die Einschätzungen des Investmentteams zu den Schwellenländern um, die aus Bottom-up- und Top-down-Analysen abgeleitet werden.

Der Fonds steuert die Abwärtsrisiken, indem er weniger wünschenswerte Sektoren/Emittenten meidet und sich aktiv neu positioniert, wenn sich die Bedingungen ändern.

Jeder EM-Anleihetyp besitzt ein anderes Risiko-Rendite-Profil

Risiko und Rendite von Anlagen in Schwellenländern seit Auflegung des Emerging Markets Debt Local Currency Market Auflegung des Emerging Markets Debt Local Currency Market (Januar 2024 – März 2026)