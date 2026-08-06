Valor: 47388777 | ISIN: IE00BJCWWZ58
Fondsbeschrieb
Der PGIM Emerging Market Total Return Fund strebt attraktive risikobereinigte Renditen an und verfolgt daher einen flexiblen Ansatz, der das Portfolio dynamisch in Hartwährungsanleihen, lokalen Zinsen, Unternehmensanleihen und Währungen positioniert.
- Der Fonds ist benchmarkunabhängig und ist bestrebt, die besten Chancen aus einem breiten Spektrum von Wertpapieren aus Schwellenländern herauszufiltern.
- Der Fonds setzt weiterhin die Einschätzungen des Investmentteams zu den Schwellenländern um, die aus Bottom-up- und Top-down-Analysen abgeleitet werden.
- Der Fonds steuert die Abwärtsrisiken, indem er weniger wünschenswerte Sektoren/Emittenten meidet und sich aktiv neu positioniert, wenn sich die Bedingungen ändern.
Jeder EM-Anleihetyp besitzt ein anderes Risiko-Rendite-Profil
Risiko und Rendite von Anlagen in Schwellenländern seit Auflegung des Emerging Markets Debt Local Currency Market Auflegung des Emerging Markets Debt Local Currency Market (Januar 2024 – März 2026)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Bei Anlagen im Ausland kann die Entwicklung der Wechselkurse dazu führen, dass der Wert der Anlagen schwankt. Anlagen in Schwellenländern sind naturgemäss mit einem höheren Risiko verbunden und können stärker schwanken als Anlagen an einigen etablierten Märkten, und der Wert von nicht auf US-Dollar lautenden Wertpapieren wird zum 12 Kassakurs in US-Dollar umgerechnet. Alle Renditezeiträume, die ein Jahr übersteigen, werden annualisiert. Stand: 31. März 2026. EM-Anleihen in Hartwährung repräsentieren den JPM EMBI Global Diversified Index. EM-Anleihen in Lokalwährung repräsentieren den JPM GBI-EM Global Diversified Index (USD Hedged). EM-Währungen repräsentieren den JPM GBI-EM Global Diversified Index (Unhedged in USD). Quelle der Grafik: JP Morgan Indices. Quelle der Sharpe-Ratios: JP Morgan Indices (für Daten zu JP Morgan Indizes), Bloomberg (für den 1-3m Tbill Index) und PGIM (für die Berechnung).