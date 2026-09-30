Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Quelle:

2Ziele sind Ziele und können nicht garantiert werden. Die Zuteilungen können je nach Marktsicht und Pipeline des Investment Managers variieren. Der Vorstand des Fonds kann Aktienrückkäufe nach eigenem Ermessen ändern oder aussetzen, wenn er dies für im besten Interesse der Aktionäre hält.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und des Prospektnachtrags, des Nettoinventarwerts je Fondsanteil und des aktuellsten Abschlusses) sind bei der zuständigen Vertriebsstelle erhältlich.

Diese E-Mail wird in ihrer Gesamtheit durch den Verweis auf die ausführlicheren Informationen im Verkaufsprospekt (der „Prospekt“), im Nachtrag zum Verkaufsprospekt (der „Nachtrag“) und den wesentlichen Anlegerinformationen (die „KIID“) oder dem Basisinformationsblatt (das „KID“) von PGIM Funds plc (zusammen: die „Fondsdokumente“) qualifiziert. Alle Begriffe in Großbuchstaben, die hier verwendet, aber nicht definiert werden, haben die ihnen im Prospekt, im Zusatz und den KIID/dem KID zugeschriebene Bedeutung. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung die Fondsdokumente lesen und sich beraten lassen.

RISIKEN

Eine Anlage in dem Fonds geht mit einem hohen Risiko einher, darunter der mögliche Verlust des gesamten investierten Kapitals. Der Fonds ist in erster Linie darauf ausgerichtet, bestimmte Anlagen zu erwerben. Dadurch entstehen für den Fonds erhebliche Risiken, darunter das Risiko der Anlageperformance, das Risiko von Kursschwankungen, das Verwaltungsrisiko und das Gegenparteirisiko. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Einsatz von Finanzderivaten kann innerhalb des Fonds zu erhöhten Gewinnen oder Verlusten führen.

Es gibt keine Garantie, dass die Ziele der Anlageverwalter erreicht werden. Potenzielle und bestehende Anteilinhaber sollten die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken sorgfältig abwägen, einschließlich der in den Fondsdokumenten erläuterten Risiken. Neben der Lektüre dieses Dokuments sollten potenzielle und bestehende Anleger auch den Prospekt von PGIM Alternatives SCA-SICAV und den begleitenden Subfondsanhang für den PGIM Global Private Credit SCA lesen, wie im Prospekt (zusammen die "Fondsdokumente") dargelegt, und werden aufgefordert, ihre eigenen rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Berater zu den Risiken einer Investition in den Fonds zu konsultieren. Das investierte Kapital wird weder von PGIM und ihren verbundenen Unternehmen noch von staatlichen Stellen garantiert. Sofern hier nicht anders definiert, sind die unten verwendeten Begriffe wie in den Fondsdokumenten festgelegt.

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