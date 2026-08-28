Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
15819214210.40%Adecco, Clariant, Zurich Ins.49%1.5 JahreCHF 
16004330422.50%ams-OSRAM, Logitech55%1 JahrCHF 
16004330514.80%Freeport-McMoRan Inc., Glencore, Rio Tinto59%1 JahrqCHF 
15819213613.50%Comet, Inficon, VAT Group52%1 JahrCHF 
15819213912.60%Richemont, Logitech, Partners Group51%1.25 JahreCHF 
15819213711.00%Bachem, Galderma, Ypsomed60%1.5 JahreCHF 
16004330610.60%SAP, Siemens49%1.5 JahreEUR 
1600433079.40%Roche, Sandoz, Straumann55%2 JahreCHF 
1600433088.80%Amazon, Microsoft49%1.5 JahreUSD 
1581921418.50%ABB, Kühne+Nagel, Stadler Rail50%1.75 JahreCHF 
1581921358.40%Bossard Holding, Bucher Industries, Georg Fischer65%1.5 JahreCHF 
1581921448.00%ABB, Givaudan, Lonza, Swiss Life49%2 JahreCHF 
1581921437.70%Allianz, AXA, Swiss Life, Zurich Ins.63%2 JahreqCHF 

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