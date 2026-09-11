Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
16004353911.40%Holcim, Kühne+Nagel, Logitech, Partners Group49%1.75 JahreCHF 
16004353524.00%AMD, Arm, Intel49%1 JahrqCHF 
15819234513.30%Comet, Inficon, VAT Group55%1.5 JahreCHF 
16004353613.00%Adecco, Barry Callebaut, Nestlé59%1 JahrCHF 
16004353712.80%Schneider Electric, Siemens Energy49%1 JahrEUR 
16004353812.00%Amazon, Apple, Nvidia59%1.25 JahreqCHF 
16004354010.20%Alphabet, IBM, Microsoft49%1 JahrUSD 
16004354110.00%Alcon, Roche, Straumann58%1.75 JahreCHF 
1581923469.80%ABB, Belimo, Stadler Rail55%1.5 JahreCHF 
1600435429.70%Julius Bär, Swissquote, UBS56%1.5 JahreCHF 
1600435439.20%Galderma, Sandoz, Ypsomed57%1.5 JahreCHF 
1600435458.50%ABB, Lonza, Swiss Re, UBS49%2 JahreCHF 
1600435468.30%Georg Fischer, Schindler, VAT Group49%1.5 JahreCHF 

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