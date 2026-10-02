Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1600441067.00%Nestlé, Novartis, Roche61%2 JahreCHF 
16004409215.00%Logitech, SoftwareOne, Temenos50%1.25 JahreCHF 
16004409411.40%BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen54%1.25 JahreEUR 
16004409510.00%Apple, Microsoft, Nvidia58%1.25 JahreqCHF 
16004409610.00%Julius Bär, Partners Group, UBS56%1.5 JahreCHF 
1600440979.80%Bachem, Galderma, Sandoz54%1.5 JahreCHF 
1600440989.70%Richemont, Lindt & Sprüngli, Swatch55%1.5 JahreCHF 
1600440999.50%Amrize, Holcim, Sika59%1.5 JahreCHF 
1600441009.00%Givaudan, Kühne+Nagel, Sonova, Straumann49%1.75 JahreCHF 
1600441028.30%Belimo, Geberit, Schindler59%1.5 JahreCHF 
1600441038.00%AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.59%2 JahreqCHF 
1600441047.80%Georg Fischer, Stadler Rail, Sulzer50%1.5 JahreCHF 
1600441057.60%Alcon, Lonza, Roche57%1.75 JahreCHF 

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