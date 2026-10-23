Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1614015108.00%Holcim, Schindler, Siemens56%1.75 JahreqCHF 
15819249614.70%Adecco, Alcon, Straumann59%1 JahrqCHF 
16140150013.20%Julius Bär, Swissquote, UBS59%1.25 JahreqCHF 
16140150112.00%Alphabet, Amazon, Apple55%1.5 JahreqUSD 
15819249711.30%Richemont, Geberit, Logitech57%1 JahrqCHF 
15819249811.20%Eli Lilly, Ralph Lauren, T-Mobile US55%1 JahrqCHF 
16140150210.80%Sika, Straumann, VAT Group55%1.5 JahreqCHF 
16140150310.30%Bachem, Lonza, Tecan57%1.5 JahreqCHF 
1614015059.60%Belimo, Georg Fischer, Sulzer52%1.5 JahreqCHF 
1614015079.00%Amrize, Kühne+Nagel, Stadler Rail57%1.5 JahreqCHF 
1614015088.80%Givaudan, Nestlé, Swatch59%1.5 JahreqCHF 
1614015098.20%ABB, Galderma, UBS49%1.75 JahreqCHF 
1614015117.70%Aryzta, Barry Callebaut, Emmi52%1.5 JahreqCHF 

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