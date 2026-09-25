Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1581923698.20%Allianz, AXA, Swiss Life, Swiss Re60%1.75 JahreqCHF 
15819236620.40%ams-OSRAM, ASML, Infineon51%1 JahrqCHF 
15819236218.00%DocMorris, Swiss Market Place55%1 JahrCHF 
15819236314.30%Accelleron, Adecco, Belimo55%1 JahrCHF 
15819236712.00%Julius Bär, Partners Group, Swissquote57%1 JahrCHF 
15819236811.00%DSM-Firmenich, Sonova, Straumann59%1.25 JahreCHF 
16004388510.70%Alphabet, Amazon, Apple51%1.5 JahreUSD 
1600438749.50%Eni, Royal Dutch Shell, TotalEnergies65%1.5 JahreEUR 
1600438759.00%Barry Callebaut, Givaudan, Lindt & Sprüngli, Nestlé59%1.75 JahreCHF 
1581923648.80%Bucher Industries, Bossard Holding, Kardex65%1.5 JahreCHF 
1600438768.20%ABB, Schindler, Siemens59%1.75 JahreqCHF 
1600438778.00%Galderma, Novartis, Sandoz55%1.5 JahreCHF 
1600438806.20%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 

Alle Neuemissionen sowie Opportunitäten im Sekundärmarkt finden Sie auf structuredproducts.raiffeisen.ch 

Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
structuredproducts@raiffeisen.ch
+41 44 226 72 20

Newsletter
Mit unserem wöchentlichen Newsletter informieren wir Sie gerne über unsere aktuellen Zeichnungsprodukte.
Anmelden

Erfahren Sie mehr
Was ist ein Emittent für Strukturierte Produkte? Was ist eine Barriere? Struki-Anlagewissen für Einsteiger: die wichtigsten Begriffe von A – Z erklärt in der Raiffeisen Strukipedia .

Rechtlicher Hinweis

Die auf dieser Website erwähnten Finanzprodukte sind risikobehaftet und eignen sich nicht für alle Anleger. Diese Website dient nicht der Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage und stellt keine Finanz-, Rechts-, Steuer- und/oder anderweitige Empfehlung dar. Finanzinstrumente sollen nur nach einer entsprechenden Beratung und dem Studium der rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente (z.B. Emissionsbedingungen, Basisprospekt, BIB/KID) erworben werden.