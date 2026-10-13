Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1600441278.70%Geberit, Holcim, VAT Group49%1.5 JahreCHF 
16004411815.20%Adecco, Barry Callebaut, Logitech57%1 JahrCHF 
16004411915.00%Accelleron, Tecan, Temenos53%1 JahrCHF 
15819248612.00%Bachem, Clariant, Galderma53%1.25 JahreCHF 
16004412011.80%Anglogold Ashanti, Caterpillar, Exxon Mobil49%1.5 JahreqCHF 
16004412111.00%Airbus, Schneider Electric, Siemens52%1.5 JahreEUR 
16004412210.80%Bossard Holding, Komax Holding , Lem Holding55%1.5 JahreCHF 
16004412310.60%Richemont, Straumann, UBS55%1.5 JahreCHF 
1600441259.70%ABB, Kühne+Nagel, Lonza59%1.5 JahreCHF 
1600441269.60%Alphabet, Amazon, Netflix52%1.75 JahreqCHF 
1614012708.60%Alcon, Lonza, Sandoz57%1.5 JahreCHF 
1614012718.20%Logitech, Sonova, Stadler Rail49%1.5 JahreCHF 
1614012727.60%AXA, Generali, Helvetia Baloise, Zurich Ins.59%1.75 JahreqCHF 

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