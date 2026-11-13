Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1614020289.00%Sandoz, Straumann, Swiss Life54%1.5 JahreCHF 
16140202022.00%Intel, SanDisk49%1 JahrqCHF 
16140202118.50%Adecco, ams-OSRAM49%1 JahrCHF 
16140202215.20%ABB, Galderma, Logitech65%1 JahrCHF 
16140202413.00%Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft52%1.5 JahreUSD 
15928423012.70%Richemont, Sunrise Communications AG, VAT Group55%1.5 JahreCHF 
15928441310.00%Alcon, Sonova, Straumann59%1.5 JahreCHF 
1614020279.40%Accelleron, Burckhardt Compression, Huber & Suhner55%1.5 JahreCHF 
1614020307.50%AXA, Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re59%1.75 JahreqCHF 
1614020317.00%Coca-Cola, McDonald's, Starbucks59%1.75 JahreqCHF 
1592857076.30%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 
1614020188.80%Adecco, Logitech, VAT Group40%2 JahreCHF 
1592837738.00%Holcim, Sandoz, UBS49%1.75 Jahre 

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