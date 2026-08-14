Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1581919059.00%Sika, Sonova, Straumann55%1.5 JahreCHF 
15819189124.50%SanDisk49% (EU)1 JahrqCHF 
15833714818.50%Crowdstrike Holdings, Oracle, Palantir55% (EU)1 JahrqCHF 
15819189214.20%Accelleron, Belimo, VAT Group55%1 JahrCHF 
15819189312.50%Aryzta, Barry Callebaut, SGS59%1 JahrCHF 
15819190312.00%Adecco, Lonza, Zurich Ins.52%1.25 JahreCHF 
15833715011.50%Banco Santander, ING Groep, UniCredit55%1.5 JahreEUR 
15819189410.60%Johnson & Johnson, Novo Nordisk, Sanofi59%1.5 JahreqCHF 
1581918969.50%Richemont, LVMH65%1.5 JahreqCHF 
1581918979.40%Lonza, Novartis, Roche, Sandoz59%1.75 JahreCHF 
1581918988.70%Swiss Re, UBS, Zurich Ins.59%1.75 JahreCHF 
1581918998.50%Geberit, Holcim, Sika59%1.5 JahreCHF 
1581919007.70%ABB, Galderma, Lonza, Partners Group49%1.5 JahreCHF 

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