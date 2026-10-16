Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1614014889.20%ABB, Roche, Swiss Re57%2 JahreCHF 
16140148212.80%Alphabet, Meta, Nvidia59%1 JahrqCHF 
16140148312.00%Partners Group, Swissquote, UBS57%1.25 JahreCHF 
15819249011.80%Galderma, Sika, VAT Group55%1.5 JahreCHF 
16140148610.00%Huber & Suhner, Stadler Rail59%1.5 JahreCHF 
1614014879.80%Avolta, Richemont, Lindt & Sprüngli59%1.75 JahreCHF 
1614014898.50%Alcon, Lonza, Sandoz57%1.5 JahreCHF 
1614014908.30%Logitech, Temenos49%1.5 JahreCHF 
1614014927.60%Amrize, Holcim, Sika52%1.5 JahreCHF 
1614014937.30%dormakaba, Geberit, Schindler60%2 JahreCHF 
1614014947.00%Nestlé, Swisscom, Zurich Ins.65%2 JahreCHF 
1614014966.30%Allianz, AXA, Generali, Swiss Life55%1.75 JahreqCHF 
1614014976.00%Nestlé, Novartis, Roche58%2 JahreCHF 

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