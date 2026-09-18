Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1600438559.40%Galderma, Lonza, Roche59%1.75 JahreCHF 
16004384722.00%Intel, SanDisk52%1 JahrqCHF 
16004384914.50%Amazon, Apple, Meta57%1 JahrUSD 
16004385013.30%Alcon, Logitech, UBS59%1.25 JahreCHF 
16004385112.20%Allianz, Deutsche Telekom, SAP55%1 JahrEUR 
15819235611.40%Alcon, Galderma, VAT Group55%1.5 JahreCHF 
16004385311.30%Adecco, Georg Fischer, Kühne+Nagel55%1.5 JahreCHF 
1600438569.20%Richemont, Logitech, Straumann49%1.5 JahreCHF 
1600438578.30%AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.63%2 JahreqCHF 
1600438588.00%Amrize, Givaudan, Sika55%1.5 JahreCHF 
1600438597.20%ABB, Novartis, Swiss Life, UBS49%1.75 JahreCHF 
1600438607.00%Swiss Life, Swisscom, UBS55%2 JahreCHF 
1600438636.00%Nestlé, Novartis, Roche60%1.75 JahreCHF 

Alle Neuemissionen sowie Opportunitäten im Sekundärmarkt finden Sie auf structuredproducts.raiffeisen.ch 

Kontakt
Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
structuredproducts@raiffeisen.ch
+41 44 226 72 20

Newsletter
Mit unserem wöchentlichen Newsletter informieren wir Sie gerne über unsere aktuellen Zeichnungsprodukte.
Anmelden

Erfahren Sie mehr
Was ist ein Emittent für Strukturierte Produkte? Was ist eine Barriere? Struki-Anlagewissen für Einsteiger: die wichtigsten Begriffe von A – Z erklärt in der Raiffeisen Strukipedia .

Rechtlicher Hinweis

Die auf dieser Website erwähnten Finanzprodukte sind risikobehaftet und eignen sich nicht für alle Anleger. Diese Website dient nicht der Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage und stellt keine Finanz-, Rechts-, Steuer- und/oder anderweitige Empfehlung dar. Finanzinstrumente sollen nur nach einer entsprechenden Beratung und dem Studium der rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente (z.B. Emissionsbedingungen, Basisprospekt, BIB/KID) erworben werden.