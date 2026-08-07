Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1583369349.50%ABB, Belimo, SGS59%1.5 JahreCHF 
15833692722.50%AMD, Broadcom, Qualcomm49%1 JahrqCHF 
15833692817.70%Accelleron, Huber & Suhner, Logitech59%1 JahrCHF 
15833692916.60%Alcon, Galderma, Sonova75%1 JahrCHF 
15833693016.20%Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft57%1 JahrUSD 
15833693115.00%Amrize, Holcim, Sika75%1 JahrCHF 
15819188511.00%Lonza, Straumann, Ypsomed65%1.5 JahreCHF 
1583369359.20%Julius Bär, Partners Group, UBS58%1.5 JahreCHF 
1583369378.00%Nestlé, Novartis, Roche69%1.5 JahreCHF 
1581918867.60%Allianz, AXA, ING Groep65%1.5 JahreqCHF 
1583369407.20%EMS-Chemie, Givaudan, SIG Group56%1.5 JahreCHF 
1583369417.00%Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Ins.58%2 JahreCHF 
1583369426.40%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 

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