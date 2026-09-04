Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1600435199.50%ABB, Nestlé, Novartis, Roche59%1.75 JahreCHF 
16004351320.00%Broadcom, Intel, Micron Technology55%1 JahrqCHF 
16004351416.70%Logitech, SoftwareOne, Temenos57%1 JahrCHF 
16004351515.20%Amazon, Netflix, Spotify59%1.25 JahreqCHF 
15819233512.50%ABB, Georg Fischer, VAT Group59%1.5 JahreCHF 
15819215310.80%Basilea Pharmaceutica, Cosmo NV, Ypsomed55%1.5 JahreCHF 
15819233610.70%Eli Lilly, Novo Nordisk59%1.5 JahreqCHF 
1581921549.60%Komax Holding , Lem Holding, Zehnder Group50%1.5 JahreCHF 
1600435218.20%Geberit, Holcim, Kühne+Nagel55%1.5 JahreCHF 
1600435228.00%Galderma, Sonova, Straumann49%1.75 JahreCHF 
1600435237.20%Allianz, AXA, Swiss Life, Zurich Ins.62%1.75 JahreqCHF 
1600435247.00%Givaudan, Lindt & Sprüngli, Nestlé, UBS53%1.5 JahreCHF 
1581923376.20%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 

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