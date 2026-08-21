Barrier Reverse Convertible Softcallable
Valor Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit max. Währung Termsheet
1581921229.60%Kühne+Nagel, Logitech, Roche52%1.5 JahreCHF 
15819211822.00%Adobe, Oracle, SAP59%1 JahrqCHF 
15833736418.00%ams-OSRAM49%1 JahrCHF 
15833736515.40%Huber & Suhner, VAT Group59%1.25 JahreCHF 
15833736710.80%Logitech, Partners Group, Swatch49%1.5 JahreCHF 
15819212110.00%Holcim, Sandoz, Swisscom59%1.75 JahreCHF 
1583373689.40%Coca-Cola, McDonald's, Starbucks53%1.5 JahreUSD 
1581921239.00%Clariant, Novartis, Straumann55%1.5 JahreCHF 
1581921248.30%EMS-Chemie, Geberit, Sika65%1.75 JahreCHF 
1581921258.00%Allianz, AXA, Swiss Re, Zurich Ins.62%1.75 JahreqCHF 
1583373697.20%ABB, Givaudan, Lonza, Swisscom49%1.75 JahreCHF 
1581921267.00%ABB, Nestlé, Roche, Zurich Ins.50%2 JahreCHF 
1583373706.20%Nestlé, Novartis, Roche59%2 JahreCHF 

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