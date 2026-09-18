UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
8.75%Partners Group70%1YCHF30.09.2026160355178 
8.25%Straumann70%1YCHF30.09.2026160355179 
11.50%ASML60%18MEUR30.09.2026160355180 
14.25%Barrick Mining65%1YUSD30.09.2026160355181 
9.75%Adecco
Julius Baer
Logitech		50%18MCHF30.09.2026160355182 
13.75%IBM
Oracle
SAP		50%1YCHF30.09.2026160355183 
8.25%Helvetia Baloise Holding
Straumann
Swiss Re		60%18MCHF30.09.2026160355184 
4.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YCHF
Autocallable		30.09.2026160355185 
7.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YEUR
Autocallable		30.09.2026160355186 
8.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YUSD
Autocallable		30.09.2026160355187 
12.00%Amrize
Holcim
Sika		65%18MCHF
Autocallable		30.09.2026160355188 
13.25%Shell
Siemens Energy		60%1YCHF
Autocallable		30.09.2026160355189 
7.25%Clariant
EMS-Chemie
Holcim		50%18MCHF
Autocallable		30.09.2026160355190 
10.50%Eli Lilly
Novo Nordisk		55%18MCHF
Autocallable		30.09.2026160355191 
17.00%Bayer
SAP
Siemens Energy		50%1YEUR
Callable		30.09.2026160355192 
9.50%Novartis
Roche
Sandoz Group AG		65%18MCHF
Callable		30.09.2026160355193 
14.75%Alphabet
Nvidia		60%18MUSD
Callable		30.09.2026160355194 
9.00%Nestlé
Novartis
Roche		70%18MCHF
Callable		30.09.2026160355195 
11.50%ABB
Alcon
Sika		65%18MCHF
Callable		30.09.2026160355196 
10.00%Geberit
Holcim
Nestlé
VAT		50%18MCHF
Callable		30.09.2026160355255 
11.00%Galderma
Logitech
Swiss Life		60%18MCHF
Callable		30.09.2026160355256 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.