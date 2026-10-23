UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
12.75%Sensirion65%1YCHF28.10.2026161400158 
7.25%Holcim70%1YCHF28.10.2026161400159 
6.75%BMW55%18MEUR28.10.2026161400160 
15.00%Freeport-McMoRan65%1YUSD28.10.2026161400161 
10.50%Logitech
Sunrise Communications
Straumann		60%1YCHF28.10.2026161400162 
10.75%Adecco
Julius Baer
Lonza		55%1YCHF28.10.2026161400163 
9.50%Bayer
Sandoz
Sanofi		60%1YCHF28.10.2026161400165 
5.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MCHF
Autocallable		28.10.2026161400166 
7.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MEUR
Autocallable		28.10.2026161400167 
9.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%18MUSD
Autocallable		28.10.2026161400168 
9.00%Nestlé
Novartis
Roche		70%18MCHF
Autocallable		28.10.2026161400169 
7.50%Helvetia Baloise
Partners Group
Sika		50%2YCHF
Autocallable		28.10.2026161400170 
12.25%ASML
RWE
Schneider Electric		55%1YEUR
Autocallable		28.10.2026161400171 
15.00%Galderma
Novartis
Sandoz		75%1YCHF
Autocallable		28.10.2026161400172 
12.25%EMS-Chemie
Kühne + Nagel
VAT		60%18MCHF
Callable		28.10.2026161400173 
11.25%Barry Callebaut
Richemont
Nestlé		55%18MCHF
Callable		28.10.2026161400174 
17.50%AngloGold Ashanti
Barrick Mining
Newmont Corporation		55%18MUSD
Callable		28.10.2026161400175 
9.50%ABB
Sika
Sulzer		55%18MCHF
Callable		28.10.2026161400176 
15.25%E.ON
RWE
Siemens Energy		55%18MEUR
Callable		28.10.2026161400177 
10.25%Chevron
ConocoPhillips
Exxon Mobil		60%18MUSD
Callable		28.10.2026161400178 
9.00%Swisscom
Straumann
SGS		60%18MCHF
Callable		28.10.2026161400179 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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