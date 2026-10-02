UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
8.00%Partners Group65%2YCHF14.10.2026160904200 
8.00%Logitech65%18MCHF14.10.2026160904201 
8.00%Hermes60%2YEUR14.10.2026160904202 
12.00%Adobe Systems50%2YUSD14.10.2026160904203 
9.50%Adecco
Avolta
Flughafen Zuerich		55%18MCHF14.10.2026160904204 
11.75%Bayer
SAP
Siemens		50%2YEUR14.10.2026160904205 
7.50%Geberit
Sika
Straumann		55%18MCHF14.10.2026160904206 
4.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MCHF
Autocallable		14.10.2026160904207 
6.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MEUR
Autocallable		14.10.2026160904208 
7.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%18MUSD
Autocallable		14.10.2026160904209 
18.25%Micron Technology
Nvidia		50%1YUSD
Autocallable		14.10.2026160904210 
8.75%Nestlé
Novartis
Roche
Straumann		55%2YCHF
Autocallable		14.10.2026160904211 
15.00%Anheuser-Busch
Heineken
Remy Cointreau		65%1YEUR
Autocallable		14.10.2026160904212 
13.25%Accelleron
VAT
SFS Group		60%18MCHF
Autocallable		14.10.2026160904214 
9.25%Nestlé
Novartis
Roche		70%18MCHF
Callable		14.10.2026160904215 
11.75%Comet
Logitech
Sunrise Communications
Swisscom		50%18MCHF
Callable		14.10.2026160904216 
11.00%Bachem
Lonza
Straumann		55%18MCHF
Callable		14.10.2026160904217 
9.75%Novartis
Roche
Sandoz		65%18MCHF
Callable		14.10.2026160904218 
18.25%Bayer
SAP
ThyssenKrupp		50%1YEUR
Callable		14.10.2026160904219 
15.25%Commerzbank
Deutsche Bank
Société Générale		55%1YEUR
Callable		14.10.2026160904220 
14.25%Amazon.com
Meta Platforms		55%18MUSD
Callable		14.10.2026160904221 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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