UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
13.25%Comet Holding65%1YCHF16.09.2026159292030 
8.25%Clariant70%1YCHF16.09.2026159292031 
10.00%SAP60%18MEUR16.09.2026159292032 
16.00%Kinross Gold60%1YUSD16.09.2026159292033 
5.50%Holcim
Lonza
Nestlé
Zurich Insurance		60%1YCHF16.09.2026159292035 
7.75%Geberit
Holcim
Sika		60%18MCHF16.09.2026159292036 
13.50%Crowdstrike
SAP		50%1YCHF16.09.2026159292038 
4.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YCHF
Autocallable		16.09.2026159292450 
7.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YEUR
Autocallable		16.09.2026159292451 
8.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		70%2YUSD
Autocallable		16.09.2026159292452 
10.75%Bachem
Nestlé
Novartis
Roche		60%18MCHF
Autocallable		16.09.2026159292453 
12.00%Givaudan
Kühne + Nagel
Logitech
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		16.09.2026159292456 
13.75%Adecco
Logitech
Straumann		55%1YCHF
Autocallable		16.09.2026159292457 
11.50%Alphabet
Amazon.com
Microsoft		50%2YUSD
Autocallable		16.09.2026159292458 
7.25%Nestlé
Novartis
Roche		65%2YCHF
Callable		16.09.2026159292459 
9.25%Geberit
Kühne + Nagel
Partners Group		55%2YCHF
Callable		16.09.2026159292460 
8.50%Givaudan
Sonova
Straumann		55%2YCHF
Callable		16.09.2026159292461 
7.50%EMS-Chemie
Sandoz Group AG
Schindler		60%2YCHF
Callable		16.09.2026159292462 
8.50%Clariant
Givaudan
Straumann		50%2YCHF
Callable		16.09.2026159292463 
8.25%Barry Callebaut
Emmi
Nestlé		55%2YCHF
Callable		16.09.2026159292464 
16.00%Kinross Gold
Royal Gold		60%2YUSD
Callable		16.09.2026159292472 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.