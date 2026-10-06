UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
12.75%Comet65%1YCHF07.10.2026160356034 
8.25%Swatch Group65%18MCHF07.10.2026160356035 
9.75%SAP60%18MEUR07.10.2026160356036 
13.00%Freeport-McMoRan55%1YUSD07.10.2026160356038 
9.00%Helvetia Baloise
Holcim
Lonza		65%18MCHF07.10.2026160356039 
13.50%Commerzbank
Deutsche Bank		60%18MEUR07.10.2026160356040 
8.75%Logitech
SAP		55%18MCHF07.10.2026160356041 
8.50%Nestlé
Novartis
Roche		70%18MCHF
Autocallable		07.10.2026160356043 
18.50%Barrick Mining
Freeport-McMoRan
Newmont Corporation		55%18MUSD
Autocallable		07.10.2026160356045 
17.50%Alstom
ASML
Schneider Electric		60%1YEUR
Autocallable		07.10.2026160356046 
9.25%ABB
Alcon
Nestlé
Roche		60%18MCHF
Autocallable		07.10.2026160356047 
10.00%Barry Callebaut
Nestlé
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		07.10.2026160356048 
13.00%Apple
IBM		55%18MUSD
Autocallable		07.10.2026160356049 
11.00%Avolta
Barry Callebaut
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		07.10.2026160356050 
4.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YCHF
Callable		07.10.2026160356051 
6.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YEUR
Callable		07.10.2026160356052 
8.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YUSD
Callable		07.10.2026160356053 
15.00%Galderma
Novartis
Sandoz		75%1YCHF
Callable		07.10.2026160356054 
14.75%Alphabet50%18MCHF
Callable		07.10.2026160356055 
15.75%adidas
Puma
Zalando		50%18MEUR
Callable		07.10.2026160356056 
11.75%Adecco
Lonza		55%18MCHF
Callable		07.10.2026160903813 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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www.ubs.com/keyinvest
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