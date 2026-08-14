UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
5.25%Alcon65%2YCHF26.08.2026159291814 
9.25%Logitech65%1YCHF26.08.2026159291816 
8.75%UniCredit60%18MEUR26.08.2026159291818 
11.75%Taiwan Semiconductor Manufacturing Company50%2YUSD26.08.2026159291819 
6.00%Holcim
Lonza
Partners Group		50%2YCHF26.08.2026159292227 
9.25%Nvidia
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company		50%18MCHF26.08.2026159292230 
5.50%Geberit
Lonza
Schindler		60%2YCHF26.08.2026159292233 
6.00%Geberit
Schindler
Stadler Rail		55%2YCHF26.08.2026159292235 
11.25%Commerzbank
Deutsche Boerse		60%2YEUR26.08.2026159292236 
13.50%Amazon.com
Netflix
Walt Disney		55%18MUSD26.08.2026159292668 
8.00%Nestlé
Novartis
Roche		70%2YCHF
Autocallable		26.08.2026159292239 
9.50%UBS
UniCredit		60%18MCHF
Autocallable		26.08.2026159292241 
6.75%Holcim
Lonza
Nestlé
UBS		50%2YCHF
Autocallable		26.08.2026159292243 
8.75%EMS-Chemie
Givaudan
SIG		55%18MCHF
Autocallable		26.08.2026159292245 
8.00%Alcon
Novartis
Straumann		55%2YCHF
Autocallable		26.08.2026159292248 
12.00%Avolta
Barry Callebaut
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		26.08.2026159292660 
8.25%Hugo Boss
Zalando		50%1YEUR
Autocallable		26.08.2026159292251 
16.50%Nvidia
Tesla		50%18MUSD
Autocallable		26.08.2026159292252 
4.25%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YCHF
Callable		26.08.2026159292255 
6.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YEUR
Callable		26.08.2026159292257 
8.00%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		65%2YUSD
Callable		26.08.2026159292259 
11.25%Geberit
Holcim
Nestlé
VAT		50%18MCHF
Callable		26.08.2026159292260 
7.50%Galderma
Nestlé
Novartis
Roche		55%2YCHF
Callable		26.08.2026159292263 
12.00%Bayer
Johnson & Johnson
Merck		60%18MCHF
Callable		26.08.2026159292265 
7.75%ABB
Amrize
Holcim		55%2YCHF
Callable		26.08.2026159292661 
11.25%ABB
Alcon
Sika		65%18MCHF
Callable		26.08.2026159292662 
20.00%Kion
Renk
Rheinmetall		50%1YEUR
Callable		26.08.2026159292674 
18.25%Freeport-McMoRan
Newmont Corporation		55%1YUSD
Callable		26.08.2026159292665 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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