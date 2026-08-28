UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit Währung
Features		 Zeichnungsfrist Valor Factsheet
7.25%Swissquote70%1YCHF09.09.2026159873341 
7.50%Straumann70%1YCHF09.09.2026159873342 
8.50%Leonardo SPA60%2YEUR09.09.2026159873343 
15.50%Barrick Mining65%1YUSD09.09.2026159873344 
7.25%ABB
Geberit
Holcim
Straumann		50%2YCHF09.09.2026159873345 
6.50%Nestlé
Partners Group
Zurich Insurance		60%18MCHF09.09.2026159873347 
9.25%Adecco
Julius Baer
Logitech		50%1YCHF09.09.2026159873348 
11.25%Goldman Sachs
JPMorgan Chase
Morgan Stanley		60%2YUSD09.09.2026159873349 
14.75%Schneider Electric
STMicroelectronics		55%1YEUR09.09.2026159873351 
5.75%Nestlé
Novartis
Roche		60%2YCHF
Autocallable		09.09.2026159873355 
7.50%AXA
Swiss Life
Swiss Re		65%2YCHF
Autocallable		09.09.2026159873357 
10.75%Barry Callebaut
Nestlé
Richemont		55%18MCHF
Autocallable		09.09.2026159873358 
7.75%Clariant
Lonza
Straumann		55%1YCHF
Autocallable		09.09.2026159873360 
8.25%Nestlé
Novartis
Roche
Straumann		55%2YCHF
Autocallable		09.09.2026159873661 
7.50%Swiss Life
Swiss Re
UBS		60%2YCHF
Autocallable		09.09.2026159873662 
8.50%Merck
Pfizer
Roche		60%2YCHF
Autocallable		09.09.2026159873664 
18.75%Barrick Mining
Freeport-McMoRan		55%1YUSD
Autocallable		09.09.2026159873665 
11.00%Ford
General Motors		55%1YUSD
Autocallable		09.09.2026159873666 
3.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YCHF
Callable		09.09.2026159873668 
6.50%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YEUR
Callable		09.09.2026159873669 
7.75%Euro STOXX 50®
S&P 500®
SMI®		60%2YUSD
Callable		09.09.2026159873670 
11.50%Lonza
Nestlé
VAT		55%18MCHF
Callable		09.09.2026159873671 
10.00%Galderma
Novartis
Roche
Straumann		55%18MCHF
Callable		09.09.2026159873672 
17.50%Bayer
SAP
Siemens Energy		50%1YEUR
Callable		09.09.2026159873674 
8.50%ABB
Alcon
Nestlé
Roche		55%2YCHF
Callable		09.09.2026159873675 
9.75%Novartis
Roche
Sandoz Group AG		65%18MCHF
Callable		09.09.2026159873676 
13.75%Allianz
Commerzbank
Münchener Rückversicherung		65%18MEUR
Callable		09.09.2026159873677 
20.75%Cloudflare
Meta Platforms		50%1YUSD
Callable		09.09.2026159873694 

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

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