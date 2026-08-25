|Coupon p.a.
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Partners Group
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
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|26.08.2026
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Lonza
Schindler
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Stadler Rail
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Deutsche Boerse
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Lonza
Nestlé
UBS
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Givaudan
SIG
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Straumann
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Barry Callebaut
Richemont
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Zalando
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Holcim
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VAT
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Newmont Corporation
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|159292665
Chancen
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Risiken
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